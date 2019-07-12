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Награду шефу-редактору Fishnews в Москве и Центральном федеральном округе Анне ЛИМ вручил заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК

Fishnews стал лауреатом журналистского конкурса

Шеф-редактор Fishnews в Москве и Центральном федеральном округе Анна Лим получила награду журналистского конкурса FishCorr за лучшую публикацию на тему сохранения водных биоресурсов.

Лауреатов журналистского конкурса FishCorr наградили в рамках III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Отмечены СМИ и ведущие журналисты отраслевого пула, уделяющие в своих материалах значительное место вопросам рыбохозяйственной отрасли, восстановления запасов водных биоресурсов, сохранения потенциала рек.

Награды вручил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, сообщает корреспондент Fishnews.

Основная цель конкурса – привлечь внимание общественности к решению проблем экологии, деятельности по восстановлению и сохранению водных биоресурсов, в том числе ценных видов рыб и промысловых запасов.

В состав жюри вошли эксперты ФГБУ «Главрыбвод», Росрыболовства, Союза журналистов России, Общественной палаты, Совета Федерации.

Лауреатом конкурса стал и медиахолдинг «Фишньюс» в целом - за освещение актуальных вопросов восстановления и сохранения водных биоресурсов и решения проблем отрасли.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) открылись 10 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператором Seafood Expo Russia выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Награду шефу-редактору Fishnews в Москве и Центральном федеральном округе Анне ЛИМ вручил заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК
  • Шеф-редактор Fishnews в Москве и Центральном федеральном округе Анна ЛИМ получила награду FishCorr за лучшую публикацию на тему сохранения водных биоресурсов
  • Шеф-редактор Fishnews в Москве и Центральном федеральном округе Анна ЛИМ и председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ
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