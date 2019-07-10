10 июля 2019 года

Санкт-Петербург принял вахту рыбной столицы

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев дал старт III Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Министр осмотрел экспозицию и оценил достижения российских рыбаков.

В Санкт-Петербурге 10 июля начал работу III Международный рыбопромышленный форум вместе с Выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia). На торжественной церемонии присутствовали руководители официальных делегаций Турции, Гвинеи, Камбоджи, Бангладеш, Абхазии, Республики Корея и Болгарии.

«Сегодня перед Россией стоит амбициозная задача - не только выйти в лидеры по вылову, но и стать ведущим производителем и поставщиком рыбной продукции. Для этого со стороны государства оказывается масштабная поддержка, ее объемы ежегодно увеличиваются, и эта тенденция будет сохраняться», - обратился к участникам мероприятий глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он выразил уверенность, что в дни форума будет уделено большое внимание вопросам эффективности диалога между властью и бизнесом.

Как сообщает корреспондент Fishnews, почетные гости осмотрели экспозицию Seafood Expo Russia 2019, пообщавшись с руководителями рыбопромышленных компаний, судостроительных заводов и финансовых организаций. На стенде ГК «Норебо» министр заинтересовался участием рыбаков в программе инвестиционных квот. «Два судна уже заложено, а в общей сложности у нас будет десять новостроев», - рассказал представитель группы Вячеслав Стурзу. «Делаем ставку на самую глубокую переработку - филейные позиции. Плюс развиваем береговую инфраструктуру: у нас фабрика «Полярное море+» в Мурманске, а сейчас строим вторую», - уточнил он.

Гендиректор «Русской рыбопромышленной компании» Федор Кирсанов обратил внимание на витрины с образцами филе, фарша и рыбных палочек из минтая, упакованных для розницы. «В прошлом году я вам показывал коробочки, а теперь это продукция, которая продается в «Ленте» и в других сетях», - отчитался он перед руководством профильного ведомства.

Стоимость продукта для конечного потребителя - 150-200 рублей за упаковку - сразу подняла настроение Дмитрию Патрушеву. «Три доллара!» - специально перевел он для министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли.

Федор Кирсанов обратился к главе Минсельхоза с вопросом об аукционах по крабовым квотам, победители которых будут обязаны построить новые краболовы. «Сейчас обсуждается необходимость строительства именно на Дальнем Востоке. Безусловно, куда регулятор скажет, там мы и будем, но я бы был гораздо более консервативным по возможностям дальневосточных верфей. Не построить на них 30 судов», - отметил гендиректор РРПК.

По его словам, внимания заслуживает предложение Росрыболовства - отдать дальневосточным судостроителям половину потенциальных заказов. «Мне кажется, это будет взвешенное решение. Мы просто их не построим, сорвем программу, вы отберете квоты, и никто от этого не выиграет», - предупредил Федор Кирсанов.

На стенде ГК «Антей» Дмитрий Патрушев заинтересовался филе иваси - компания уже не первый год развивает обширную линейку продукции из этой рыбы. «Хороший продукт», - со знанием дела подтвердил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«У нас есть и направление красной рыбы - на Камчатке участок, где мы делаем икру, заготавливаем рыбу. Сейчас строим на «Пелле» пароход крабовый, уже спустили на воду, сдавать будем в ближайшее время. Пока это первый проект, который на самом деле согласован регистром и подходит для добычи», - рассказал вице-президент холдинга Сергей Скляр.

По соседству министру представили инвестиционные планы карельских рыбаков. «Сейчас по инвестквотам строится три современных судна и два рыбоперерабатывающих завода в Карелии. Кроме того, в этом году приобрели новое судно-креветколов и начали добывать северную креветку», - продемонстрировал фирменную упаковку председатель союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

Еще один новый продукт для КРФ - филе атлантической сельди, которое производится непосредственно на борту судна. В планах сделать в этом году 7 тыс. тонн такой продукции. «Надеемся занять с этим филе свою нишу, и в следующем году на выставке расскажем вам и про суда и про заводы гораздо полнее», - обрадовали главу Минсельхоза карельские рыбаки. «И приготовите что-то, что производите, чтобы попробовать можно было», - напутствовал их министр.

На экспозиции Архангельской области делегацию встретил губернатор региона Игорь Орлов с докладом о создании арктического рыбопромышленного кластера, который включает не только морское рыболовство, но и аквакультуру. Пока гости дегустировали треску, форель и беломорскую селедку, председатель совета директоров СЗРК (инвестора Архангельского тралового флота) Дмитрий Озерский рассказал о реализации программы по строительству флота под инвестквоты.

В прошлом году АТФ спустил на воду первый в российской истории крупнотоннажный траулер, построенный на отечественной верфи. Сейчас в Выборге идет работа сразу над четырьмя судами по заказу компании. Ледовым классом траулеров заинтересовались участники турецкой делегации. «Полуледокол», - пошутили северяне. «Недоледокол!» - оказался скромнее Дмитрий Патрушев.

В этом году выставка в Санкт-Петербурге объединила более 300 компаний рыбной промышленности и смежных отраслей из 30 регионов России и 25 стран мира, включая национальные стенды Норвегии, Исландии, Дании, Марокко, Турции, Китая и Испании. Оператором Seafood Expo Russia выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews