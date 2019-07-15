15 июля 2019 года

Рыба – в лидерах среди «санкционки»

Продукция из водных биоресурсов оказалась одним из основных видов санкционных товаров, не допущенных на отечественный рынок Роспотребнадзором.

За весь период действия санкций в пунктах пропуска через госграницу РФ сотрудники Роспотребнадзора не допустили к ввозу более 2,9 тыс. тонн попавшей под эмбарго продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. По его данным, наибольший объем «санкционки» составляет «мясная, молочная, плодоовощная продукция, продукция из водных биологических ресурсов».

Также в федеральной службе отметили, что товары, попавшие под санкции, выявляют в ходе проверок предприятий оптовой и розничной торговли, детских и медицинских организаций, социальных учреждений. По результатам инспекции за весь период сняли с реализации и уничтожили 985 тонн запрещенной к ввозу продукции или продукции без достоверной информации о ее происхождении.

В отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих ввоз и оборот «санкционки», Роспотребнадзор наложил административных штрафов на общую сумму около 866,5 млн. рублей. Все изъятые продукты уничтожены.

Продовольственное эмбарго, введенное в августе 2014 г., продлено уже до конца 2020 г. Под запретом ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, странами происхождения которых являются США, государства Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В санкционный список входит в том числе и продукция из водных биоресурсов. По закону, изъятая «санкционка» подлежит уничтожению.

Fishnews