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Губернатор Магаданской области Сергей НОСОВ и вице-премьер Алексей ГОРДЕЕВ посетили Ольскую экспериментальную производственно-акклиматизационную базу. Фото пресс-службы правительства региона

Рыбоводные заводы Колымы в ожидании реконструкции

Зампред правительства Алексей Гордеев поручил Росрыболовству подготовить документацию для обсуждения развития рыбоводных заводов Магаданской области. Предприятия давно нуждаются в реконструкции.

Вице-премьер Алексей Гордеев и губернатор Магаданской области Сергей Носов посетили Ольскую экспериментальную производственно-акклиматизационную базу (Ольскую ЭПАБ).

На предприятии занимаются воспроизводством горбуши, кеты, кижуча и нерки. В 2019 г. при плане 6,95 млн выпущено 7,21 млн мальков. Завод занимается разведением не только лососей, но и сиговых – четвертый год выращивает пелядь. Эта рыба водится только в Колыме - в другие нерестовые реки Магаданской области она не заходит. Для сиговых приобрели установку полузамкнутого водоснабжения, она позволяет инкубировать до 2 млн икринок, чтобы получить 1,4 млн однодневных личинок.

На встрече с руководством предприятия обсуждались перспективы развития рыбоводного завода. Предприятие нуждается в реконструкции, рассказали Fishnews в пресс-службе Правительства РФ. Директор Ольской ЭПАБ Александр Артюхин сообщил о готовности завода выпускать до 2 млн штук молоди сиговых пород в реки Ольского округа и с учетом реконструкции увеличить проектную мощность до 21 млн экземпляров молоди лососей в год.

По итогам визита Алексей Гордеев поручил Росрыболовству подготовить документацию для обсуждения развития рыбоводных заводов Магаданской области на совещании в правительстве.

Сейчас в Магаданской области работает три рыбоводных предприятия – Янский, Арманский и Ольский заводы. Четвертый – Тауйский ЛРЗ – в связи с аварийным состоянием водовода закрыт с 2012 г. Фактическая общая производственная мощность всех ЛРЗ составляет 33 млн молоди в год. Всего по трем заводам госзадание по выпуску лососей в 2019 году составило 11,75 млн штук, план выполнен более чем на 100% – выпущено 12,58 млн экземпляров.

В рамках поездки в Магаданскую область Алексей Гордеев также обсудил с главой региона вопросы прибрежного рыболовства и расчистки бухты Нагаева.

Fishnews

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НазадМетки: кижучмагаданская областьправительстворосрыболовство
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