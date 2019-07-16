16 июля 2019 года

Экс-рыбоохранителям добавили сроки

Апелляционный суд ужесточил приговоры двум бывшим сотрудникам Нижнеобского теруправления Росрыболовства, осужденным за взяточничество. Сроки отбывания наказания в колонии строгого режима увеличены с 3,5 до 7 лет каждому.

Бывшие начальник отдела рыбоохраны по ЯНАО Нижнеобского теруправления Росрыболовства и его подчиненный – инспектор того же отдела - обвинялись в получении взятки в 200 тыс. рублей. Согласно фабуле дела, в конце октября 2017 г. инспектор обнаружил на берегу реки в микрорайоне Обской причал города Лабытнанги склад щебня, принадлежащий директору компании «ЯмалЖилСтрой». Склад был оборудован в водоохранной зоне без согласования с теруправлением. Инспектор встретился с руководителем предприятия, объяснил ему последствия составления административного протокола и предложил «решить вопрос» за 200 тыс. рублей. Полученные деньги инспектор разделил со своим руководителем – начальником отдела.

В апреле 2019 г. экс-сотрудники ТУ были осуждены на 3,5 года лишения свободы каждый, предпринимателю назначили штраф в 12 млн рублей. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, этот приговор был обжалован как защитой, так и обвинением. Обвинитель требовал ужесточить наказание, а адвокаты настаивали на вынесении оправдательного приговора.

Судебная коллегия по уголовным делам суда автономного округа ужесточила наказание бывшим сотрудникам теруправления, увеличив сроки до 7 лет каждому в колонии строгого режима. В остальном приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Fishnews