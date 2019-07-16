16 июля 2019 года

Санкт-Петербург отметил рыбный праздник с размахом

В Северной столице прошел фестиваль русской рыбы, приуроченный ко Дню рыбака. По оценкам организаторов, участниками мастер-классов, дегустаций, кулинарных шоу, рыбной ярмарки и других праздничных мероприятий стали более 40 тыс. горожан.

Приморский парк Победы в Санкт-Петербурге 13 и 14 июля стал площадкой для фестиваля русской рыбы, организованного выставочной компанией Expo Solutions Grouр. Праздник, приуроченный ко Дню рыбака, подвел черту и под двумя главными отраслевыми мероприятиями – III Международным рыбопромышленным форумом и Выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia).

За два дня в кулинарном фестивале на Крестовском острове приняли участие более 40 тыс. человек. Как сообщили Fishnews в оргкомитете, горожане смогли приобрести по специальным ценам более 4,5 тонны свежей рыбы и угоститься 5,5 тоннами рыбных деликатесов, в том числе 2 тыс. устриц и 10 тыс. креветок.

Партнерами праздника выступили ведущие рыбопромышленные компании - «Антей» (бренд «Русская рыбная фактория») и «Норебо» (бренд Borealis). Они представили на фестивале деликатесы из сардины-иваси, лососевых и крабов, белой рыбы, северной креветки и кальмаров. Кроме того, посетителям рыбных рядов предлагалась рыбная продукция торговых марок «Весна», «Курильский берег», «Петротрал 2», «Причал», «Форель на Свири», «Балтийский берег» и других производителей.

Дегустации рыбы и морепродуктов для гостей праздника организовали сразу несколько рыбных ресторанов и магазинов города. В ходе мастер-классов ведущие шеф-повара рассказали, как правильно выбирать, хранить и готовить различные виды рыб, и поделились с публикой авторскими рецептами.

Много внимания на фестивале привлек чемпионат по барбекю. В умении готовить рыбу на огне соревновались десять команд в номинациях «Красная и белая рыба», «Креветки», «Осетрина», «Мурманские палтусы», «Камбала», а также загадочный «Черный ящик», «Вегетарианский гриль» и даже «Десерт». Абсолютным чемпионом соревнований стала команда сети бельгийских кафе Manneken Pis.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли 10-12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператором Seafood Expo Russia выступила выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group, генеральным информационным партнером – медиахолдинг Fishnews.

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