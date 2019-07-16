Новости
Приморский парк Победы в Санкт-Петербурге стал площадкой для фестиваля русской рыбы. Фото предоставлено Expo Solutions Grouр

Санкт-Петербург отметил рыбный праздник с размахом

В Северной столице прошел фестиваль русской рыбы, приуроченный ко Дню рыбака. По оценкам организаторов, участниками мастер-классов, дегустаций, кулинарных шоу, рыбной ярмарки и других праздничных мероприятий стали более 40 тыс. горожан.

Приморский парк Победы в Санкт-Петербурге 13 и 14 июля стал площадкой для фестиваля русской рыбы, организованного выставочной компанией Expo Solutions Grouр. Праздник, приуроченный ко Дню рыбака, подвел черту и под двумя главными отраслевыми мероприятиями – III Международным рыбопромышленным форумом и Выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia).

За два дня в кулинарном фестивале на Крестовском острове приняли участие более 40 тыс. человек. Как сообщили Fishnews в оргкомитете, горожане смогли приобрести по специальным ценам более 4,5 тонны свежей рыбы и угоститься 5,5 тоннами рыбных деликатесов, в том числе 2 тыс. устриц и 10 тыс. креветок.

Партнерами праздника выступили ведущие рыбопромышленные компании - «Антей» (бренд «Русская рыбная фактория») и «Норебо» (бренд Borealis). Они представили на фестивале деликатесы из сардины-иваси, лососевых и крабов, белой рыбы, северной креветки и кальмаров. Кроме того, посетителям рыбных рядов предлагалась рыбная продукция торговых марок «Весна», «Курильский берег», «Петротрал 2», «Причал», «Форель на Свири», «Балтийский берег» и других производителей.

Дегустации рыбы и морепродуктов для гостей праздника организовали сразу несколько рыбных ресторанов и магазинов города. В ходе мастер-классов ведущие шеф-повара рассказали, как правильно выбирать, хранить и готовить различные виды рыб, и поделились с публикой авторскими рецептами.

Много внимания на фестивале привлек чемпионат по барбекю. В умении готовить рыбу на огне соревновались десять команд в номинациях «Красная и белая рыба», «Креветки», «Осетрина», «Мурманские палтусы», «Камбала», а также загадочный «Черный ящик», «Вегетарианский гриль» и даже «Десерт». Абсолютным чемпионом соревнований стала команда сети бельгийских кафе Manneken Pis.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли 10-12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператором Seafood Expo Russia выступила выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group, генеральным информационным партнером – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Приморский парк Победы в Санкт-Петербурге стал площадкой для фестиваля русской рыбы. Фото предоставлено Expo Solutions Grouр
  • Ведущие шеф-повара рассказали, как правильно выбирать, хранить и готовить различные виды рыб. Фото предоставлено Expo Solutions Grouр
  • Ведущие шеф-повара рассказали, как правильно выбирать, хранить и готовить различные виды рыб. Фото предоставлено Expo Solutions Grouр
  • Шеф-повара поделились рецептами. Фото предоставлено Expo Solutions Grouр
  • Дегустации организовали сразу несколько рыбных ресторанов и магазинов города. Фото предоставлено Expo Solutions Grouр
  • Много внимания на фестивале привлек чемпионат по барбекю. Фото предоставлено Expo Solutions Grouр
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: выставкакальмаркрабкреветка
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Помощник капитана Елена ПЕТРУЧАК

    Помощник капитана СТРМ «Вардхольм» (Южно-Курильский рыбокомбинат)

    Елена ПЕТРУЧАК

    Кто сказал, что работа в море не женское дело?

    Руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей МАРЧЕНКО

    Руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО

    Сергей МАРЧЕНКО

    Катамнез амурского лосося

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

    Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

    Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

    Андрей ГИНКЕЛЬ

    Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

    Все интервью

    Личное мнение

    Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

    Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Рыбакам надо звонить во все колокола

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

    Все материалы

    Крупным планом

    На Восточном экономическом форуме проект завода в Устьевом главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ представил гендиректор «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

    Инвестквоты с сюрпризом

    В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

    Наука ищет новые подходы к кильке

    В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

    Новые результаты Камчатки

    Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

    Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

    Все материалы

    События

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

    ВАРПЭ поставила задачи на год

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.