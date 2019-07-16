16 июля 2019 года

Ученые ищут самые заросшие лиманы Кубани

В Краснодарском крае сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) провели исследование в Челбасской группе лиманов. Специалисты проверяли уровень зарастаемости отдельных водоемов и состояние промысловых популяций рыб.

Азово-Черноморский филиал ВНИРО продолжает обследование азовских лиманов. Очередная экспедиция прошла в Каневском районе Краснодарского края. Специалисты собрали информацию для оценки состояния популяций и характеристики нерестовых миграций, изучения скоплений и уловов промысловых рыб. Кроме того, ученые оценили зарастаемость отдельных водоемов, взяли пробы макрофитов, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. Планируется, что анализ собранных материалов позволит получить современные данные по состоянию водных биоресурсов и среды их обитания в Челбасской группе азовских лиманов и ляжет в основу научных рекомендаций по рациональному использованию запасов.

Изучение зарастаемости – одно из важнейших направлений мониторинга состояния среды обитания рыб и других ВБР в азовских лиманах, отмечают в филиале. Чрезмерное развитие водной и прибрежно-водной растительности существенно ухудшает условия нагула и нереста. Например, увеличение фитомассы погруженных растений до показателя более 10 тонн/га крайне неблагоприятно для воспроизводства судака, свыше 30 тонн/га – тарани.

По информации АзНИИРХ, сейчас общий объем сырой биомассы погруженной водной растительности в азовских лиманах превысил 2 млн тонн. Это на 800 тыс. тонн больше, чем в 1985 г. Поэтому крайне важно обнаружить те лиманы, степень зарастаемости которых быстро увеличивается, чтобы вовремя провести биологическую или техническую мелиорацию, обращают внимание ученые.

Напомним, что ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 гг.» предусматривает выделение для Краснодарского края 336 млн рублей на расчистку лиманов. Планируется, что мелиорация поможет восстановить рыбохозяйственное значение заливов.

Fishnews