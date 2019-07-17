17 июля 2019 года

Закон о «ТОР на воде» все ближе к принятию

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который позволит включать в границы территорий опережающего развития акватории водных объектов. Предполагается, что это сделает работу инвесторов более комфортной.

Депутаты поддержали во втором чтении изменения законодательства о территориях опережающего социально-экономического развития. Планируется обеспечить возможность включения в границы ТОСЭР акватории водных объектов, сообщает корреспондент Fishnews.

Изменения в действующий закон позволят резидентам территорий опережающего развития осуществлять деятельность, связанную с использованием водных объектов, заявили в пресс-службе Минвостокразвития.

Как отметил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, внесение поправок позволит «запустить больше проектов в разных сферах – от туризма до выращивания аквакультуры».

Fishnews