Закон о «ТОР на воде» все ближе к принятию
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который позволит включать в границы территорий опережающего развития акватории водных объектов. Предполагается, что это сделает работу инвесторов более комфортной.
Депутаты поддержали во втором чтении изменения законодательства о территориях опережающего социально-экономического развития. Планируется обеспечить возможность включения в границы ТОСЭР акватории водных объектов, сообщает корреспондент Fishnews.
Изменения в действующий закон позволят резидентам территорий опережающего развития осуществлять деятельность, связанную с использованием водных объектов, заявили в пресс-службе Минвостокразвития.
Как отметил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, внесение поправок позволит «запустить больше проектов в разных сферах – от туризма до выращивания аквакультуры».
Fishnews