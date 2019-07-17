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Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей МАЙОРОВ. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы разберутся с возмещением вреда рыбным запасам

Профильный комитет Совета Федерации поддержит закон, определяющий полномочия органов власти при утверждении такс и методики исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Поправки в статьи 13 и 53 закона о рыболовстве - о совершенствовании порядка возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам, 11 июля прошли третье чтение в Госдуме. Планируется, что Совет Федерации рассмотрит документ 23 июля.

Новый закон устанавливает полномочия правительства по утверждению такс для исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации, утверждать методику исчисления размера такого ущерба будет федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства.

По словам председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, профильный комитет поддержит этот федеральный закон. Его принятие будет способствовать привлечению к ответственности нарушителей, а также послужит профилактической мерой по недопущению нарушений в этой сфере, что положительно скажется на состоянии водных биоресурсов и среды их обитания, заявил сенатор.

Алексей Майоров напомнил, что накануне в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы, посвященное подготовке «правительственного часа» 23 июля, где с докладом о долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса должен выступить глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По мнению сенаторов, для достижения целей и задач, включенных в стратегию, потребуется создание механизмов, способствующих повышению инвестиционной привлекательности отрасли. Это касается обновления производственных мощностей, увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью, расширении ресурсных исследований, господдержки аквакультуры и насыщения рыбной продукцией внутреннего рынка.

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