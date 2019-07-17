17 июля 2019 года

Власти Сахалина и РАН наметили совместные проекты

Президент Российской академии наук Александр Сергеев и врио губернатора Валерий Лимаренко договорились о сотрудничестве. Среди направлений для дальнейшей совместной работы с учеными – исследования глубоководных ресурсов.

Руководитель РАН Александр Сергеев прибыл на Сахалин по приглашению главы региона, чтобы на месте обсудить ряд перспективных совместных проектов, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Среди перспективных сфер сотрудничества названо освоение глубоководных минеральных и биологических ресурсов в прибрежных водах. «Фундаментальная наука могла бы помочь в разведке и добыче природных ископаемых с помощью самых современных технологий, а также изучить проживающих на большой глубине уникальных существ. Эти данные можно будет использовать для разработки новых биопрепаратов», - отметили в пресс-службе.

На встрече обсуждались также вопросы развития высших учебных заведений островного региона, развития марикультуры и бальнеологии.

«Сахалин занимает совершенно уникальное положение на карте нашей страны. И я думаю, что мы в ближайшее время выйдем к властям региона с конкретными предложениями о сотрудничестве. Есть ряд интересных совместных проектов, которые могут быть реализованы», – отметил Александр Сергеев.

Напомним, что в глубоководных объектах промысла специалисты видят один из основных резервов для развития отечественного рыболовства. При этом актуальными остаются вопросы добычи и переработки этих видов водных биоресурсов.

Fishnews