Власти Сахалина и РАН наметили совместные проекты
Президент Российской академии наук Александр Сергеев и врио губернатора Валерий Лимаренко договорились о сотрудничестве. Среди направлений для дальнейшей совместной работы с учеными – исследования глубоководных ресурсов.
Руководитель РАН Александр Сергеев прибыл на Сахалин по приглашению главы региона, чтобы на месте обсудить ряд перспективных совместных проектов, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.
Среди перспективных сфер сотрудничества названо освоение глубоководных минеральных и биологических ресурсов в прибрежных водах. «Фундаментальная наука могла бы помочь в разведке и добыче природных ископаемых с помощью самых современных технологий, а также изучить проживающих на большой глубине уникальных существ. Эти данные можно будет использовать для разработки новых биопрепаратов», - отметили в пресс-службе.
На встрече обсуждались также вопросы развития высших учебных заведений островного региона, развития марикультуры и бальнеологии.
«Сахалин занимает совершенно уникальное положение на карте нашей страны. И я думаю, что мы в ближайшее время выйдем к властям региона с конкретными предложениями о сотрудничестве. Есть ряд интересных совместных проектов, которые могут быть реализованы», – отметил Александр Сергеев.
Напомним, что в глубоководных объектах промысла специалисты видят один из основных резервов для развития отечественного рыболовства. При этом актуальными остаются вопросы добычи и переработки этих видов водных биоресурсов.
Fishnews