18 июля 2019 года

«Два в одном»: опубликован еще один проект по крабовым квотам

Минсельхоз доработал и опубликовал проект постановления, регламентирующего организацию и проведение крабовых аукционов, а также заключение договора с победителями торгов.

Проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru, предназначенном для раскрытия информации о подготовке нормативно-правовых актов.

Ранее министерство предлагало проекты двух отдельных постановлений – по организации и проведению торгов и по подготовке и заключению договора на долю квоты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новом проекте приводится формула для определения начальной цены лота.

Напомним, что Минсельхоз также опубликовал доработанные проекты постановлений о требованиях к инвестиционным проектам и к судам, которые будут строиться под крабовые квоты, а также о проверке соответствия проектов и объектов инвестиций.

Электронные торги по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях Росрыболовство планирует провести уже в этом году. Если аукцион пройдет до 1 ноября, осваивать лимиты предприятия смогут со следующего года. Договоры с победителями торгов будут заключены на 15 лет.

Fishnews