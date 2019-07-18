18 июля 2019 года

В Приморье прибавится «морских огородов»

Возможность заниматься аквакультурой на особо охраняемых природных территориях Приморья откроет доступ примерно к 20 тыс. га морской акватории, оценили в Фонде развития Дальнего Востока.

Напомним, что администрация Приморского края внесла изменения в решение от 29 ноября 1974 г. № 991. Теперь в документе прямо предусмотрено, что на территория водных объектов, объявленных памятниками природы, а также в пределах их охранных зон допускается осуществление аквакультуры.

Изменения позволят увеличить предложения участков под аквакультуру в регионе, заявили в Фонде развития Дальнего Востока. «Около 20 тыс. гектаров морской акватории в Приморском крае, которые ранее были недоступны предпринимателям из-за наличия статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, могут быть открыты для ведения хозяйственной деятельности», - оценили перспективы в пресс-службе ФРДВ.

Обновленный перечень доступных акваторий в ближайшее время будет опубликован на сайте Минвостокразвития, а данные оцифрованы, сообщили Fishnews в фонде. Предполагается, что после этого предприниматели смогут сформировать новые участки для создания «морских огородов» с помощью интернет-сервиса, который создал ФРДВ, и приобрести их на электронных аукционах.

Fishnews

