28 января 2019 года

Алексей Чекунков: На электронные аукционы пришло большинство участников рынка

Из примерно 70 марикультурных компаний на Дальнем Востоке около 50 организаций уже зарегистрировались в системе интернет-торгов по участкам, рассказал генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

В прошлом году для дальневосточной аквакультуры радикально изменились правила ведения бизнеса. Теперь участки создает сам инвестор, рисуя четыре точки на интерактивной карте доступных акваторий. Созданные таким образом РВУ отправляются на электронные аукционы.

Главные преимущества новой системы – удобство, простота и прозрачность, заявил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

«Мы получили от предпринимателей много позитивных оценок нововведений, обеспечивших бизнесу равный доступ к воде и прозрачность процедур. На электронные аукционы пришло большинство участников рынка. В системе зарегистрировано около 50 компаний, тогда как всего на Дальнем Востоке занимаются аквакультурой на своих «морских огородах» примерно 70 предприятий», – привел цифры глава Фонда.

С середины июля 2018 г., когда стартовали аукционы в электронной форме, на торги были выставлены 53 рыбоводных участка. По результатам электронных аукционов проданы 39 РВУ общей площадью около 9 тыс. га. Нереализованные акватории выставят на торги повторно – вместе с участками, заявки на которые поступят через интернет-сервис.

По итогам 2017-2018 гг. площадь новых рыбоводных участков, предоставленных в пользование, составила около 55 тыс. га, а общая площадь РВУ в Дальневосточном бассейне достигла 76 тыс. га. По предварительным оценкам, инвестиции в реализацию марикультурных проектов на Дальнем Востоке в следующие 5 лет могут превысить 80 млрд рублей. Для обеспечения финансовыми ресурсами новых проектов Фонд, совместно с банками, оценочными и страховыми компаниями разрабатывает специальный финансовый продукт.

Fishnews