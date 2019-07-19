19 июля 2019 года

Закон о «ТОР на воде» прошел Госдуму

Депутаты приняли закон, который позволит включать акватории в границы территорий опережающего развития. Изменения должны открыть новые возможности для аквакультуры, отмечали ранее власти.

Госдума поддержала в окончательном чтении проект закона «О внесении изменений в ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Документ предусматривает, что в границы территорий опережающего социально-экономического развития могут включаться акватории. Таким образом, на них будут распространяться особые условия осуществления предпринимательской деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ подготовило Минвостокразвития. При рассмотрении проекта закона в правительстве премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что внесение поправок позволит «запустить больше проектов в разных сферах – от туризма до выращивания аквакультуры», упростит развитие гидротехнических сооружений.

Fishnews