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Результаты съемок прибавили оптимизма добытчикам минтая. Фото пресс-службы ТИНРО

Юный минтай готовится пополнить промзапасы

О будущем росте промысловой части южнокурильского минтая говорит большое количество двух- и трехгодовиков, отмечают в ТИНРО. По данным ученых, хорошие перспективы и у запасов североохотоморского минтая.

Комплексные исследования на НИС «ТИНРО» прошли в марте-мае этого года. Экспедиция выполнялась в два этапа: у южных Курильских островов и в северной части Охотского моря. Рейсовый отчет специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО представили на биологической секции Ученого совета института.

Южные Курилы

Начальник рейса Артем Шейбак рассказал, что в марте-апреле ученые проводили комплексные работы (гидрологические, гидрохимические, гидробиологические, акустические, ихтиопланктонные и траловые съемки) по оценке численности и биомассы нектона, в первую очередь минтая. Также специалисты изучали среду обитания ВБР.

Из интересных гидробиологических особенностей в институте отметили максимальный уровень биомассы сетного фитопланктона в Южно-Курильском районе за период исследований, начиная с 2004 г. Показатель значительно превосходил среднемноголетние значения. «Исходя из величины индекса наполнения желудков минтая всех размерных групп, можно говорить о более благоприятных кормовых условиях для более крупного минтая в Южно-Курильском районе в период исследований», - сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

По данным траловой съемки, с тихоокеанской стороны Южных Курил весной было учтено более 1 млрд экземпляров и 145,4 тыс. тонн минтая. Также проводились расчеты с помощью гидроакустического метода.

По численности в размерно-возрастной структуре южнокурильского минтая с тихоокеанской стороны островов, как обычно, доминировали особи младших возрастных групп. Доля рыб промысловой длины (больше 37 см) была крайне низкой (3,1%), так как в этот сезон промысловый минтай нагуливается в других частях Южно-Курильского района. Отчетливо выделялись двухгодовики 2017 г. рождения (23-27 см) и трехгодовики поколения 2016 г. (28-33 см). Численность годовиков составила 16 млн экземпляров, что соответствует уровню низкоурожайного поколения. Несмотря на низкую численность сеголеток, большое количество двух- и трехгодовиков позволяет говорить о хорошем уровне пополнения и будущем росте промысловой части южнокурильского минтая, обратили внимание в ТИНРО.

Охотское море

Вторая часть экспедиции проводилась в Охотском море в апреле-мае. Были обследованы запасы минтая, сельди, мойвы и прочих видов нектона, условия их обитания и кормовая база.

По словам Артема Шейбака, интенсивность питания промысловых рыб в большинстве районов была низкой или средней. «Накормленность минтая, как и сельди, была невысокой, что на наш взгляд связано с ухудшением кормовой базы в 2019 году», – отметил ученый.

Распределение икры и производителей в восточной части Охотского моря указывает на интенсивный нерест минтая в акватории Юго-западной и Западной Камчатки. В западной части моря наиболее интенсивный нерест, как и в прошлом году, проходил в районе североохотоморского шельфа, с «языком» по направлению к возвышенности Лебедя.

По результатам траловой съемки 2019 г., численность минтая составила 46,9 млрд экземпляров, биомасса - 12,7 млн тонн. Нерестовый запас оценен в 20,3 млрд рыб и 8,9 млн тонн. Полученные этим методом оценки за последние четыре года близки между собой. Но, как и по ихтиопланктонному методу, с 2018 г. наметилось плавное снижение уровня численности общего запаса минтая.

В общей размерно-возрастной структуре минтая доминировали особи размерной группы 31-40 см урожайных поколений 2013 и 2014 гг. рождения. В сумме на них приходилось 43,6% общей численности. Также было заметно и поколение 2012 г. рождения, которое в большей степени учтено у берегов Западной Камчатки.

«Таким образом, исследования показали, что в настоящее время в общем запасе продолжают присутствовать среднеурожайные поколения ближнего пополнения, что в перспективе должно благоприятно сказаться на состоянии запасов североохотоморского минтая», – сделал вывод Артем Шейбак.

Учтенные весной численность и биомасса взрослой сельди в северной части Охотского моря составили более 982,5 млн экземпляров и 132,1 тыс. тонн, а молоди – более 107,8 млн экземпляров и 1 тыс. тонн. Данные съемки не захватывают основную часть половозрелой сельди, которая находится на нересте в прибрежных водах.

Численность и биомасса нектона и макропланктона на обследованной акватории северной части Охотского моря составили 67,819 млрд экземпляров и 13,15 млн тонн. Помимо минтая и сельди часто встречались мойва и серебрянка. По сравнению с прошлым годом показатели обилия незначительно увеличились: по численности на 5,88 млрд экземпляров, а по биомассе - на 930,9 тыс. тонн. Распределение биомассы по районам относительно прошлого года было однотипным, в североохотоморском районе оценки обилия были ниже камчатских показателей.

Fishnews

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