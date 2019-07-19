19 июля 2019 года

«Рыбную визитку» Приморья выбирают жители

Инициаторы создания рыбного рынка во Владивостоке приглашают проголосовать за различные варианты облика здания. Предполагается, что там посетители смогут не только купить свежие дары моря, но и прямо на месте их приготовить и отведать.

Во Владивостоке продолжается реализация проекта по строительству рыбного рынка. Инициатором выступила компания «Акватехнологии», зарегистрировавшая с этой целью ООО «Фар Лайн ДВ» как резидента свободного порта. Рынок будет расположен в исторической части города - вблизи опоры моста через бухту Золотой Рог. Открыт сайт, посетители которого могут проголосовать за один из эскизов торгового комплекса.

«Лично мне нравится вариант № 3 с характерной морской бионикой, - поделился мнением с Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. – Здание чем-то похоже на кита, в то же время отделка фасада напоминает сети. Плюс необычная для Владивостока идея сада на крыше. Его будет видно с моста и других высоких точек города. А посетителям будет приятно подняться в сад с видом на бухту Золотой Рог и попробовать там морские деликатесы».

Как отметил глава ассоциации (в ее составе инициаторы проекта), планы по строительству рыбного рынка во Владивостоке обсуждались давно. «Не одно поколение рыбаков и чиновников подходило к этому вопросу, но до конца его так и не закрыли, - констатировал Георгий Мартынов. - Отчасти эту проблему мы решали рыбным павильоном на Спортивной набережной, но полноценного специализированного рынка в столице Приморья нет. Споры велись и о том, что рынок должен из себя представлять. То ли он должен быть похожим на японский, где до 10 утра проходят оптовые аукционы, а затем продукция развозится по ресторанам. То ли это должен быть рынок, рассчитанный прежде всего на обычных покупателей».

По словам президента АРПП сейчас консенсус по функционалу будущего рынка достигнут. «Мы планируем его как место, где охлажденные, свежие, парные и даже живые морепродукты можно будет не только купить, но и тут же приготовить», - рассказал Георгий Мартынов.

Он подчеркнул, что инициаторы создания рынка намерены представить покупателям максимум из видового разнообразия биоресурсов Японского моря, а также рыбопродукцию из Охотского, Берингова и других морей. «Это должны быть свежие продукты. Прежде всего те, которые добываются в подзоне Приморье: различные виды ежей, крабов, креветок, рыбы, моллюсков и так далее», - отметил глава ассоциации.

Fishnews