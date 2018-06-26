Компания «Акватехнологии» – крупнейшее добывающее и перерабатывающее предприятие из специализирующихся на прибрежном промысле в Приморье. Глава компании Сергей Слепченко рассказал Fishnews об опыте производственного цикла «от моря до прилавка», о планах по созданию во Владивостоке рыбного рынка, о меняющихся предпочтениях потребителей и о кадровом дефиците в отрасли.

– Сергей Владимирович, сколько водных биоресурсов добывают «Акватехнологии»?

– На последнем заседании Приморского рыбохозяйственного совета было озвучено, что на долю «Акватехнологий» по итогам 2017 года пришлось около 50% прибрежной добычи в подзоне Приморье. В физическом объеме это порядка 3 тыс. тонн рыбы и около 7 тыс. тонн морепродуктов. Что касается моллюсков-«зарывашек», то мы осваиваем порядка 90% от общего объема в Приморье. Наши суда в различные сезоны добывают те или иные промысловые объекты по всему побережью подзоны Приморье – от юга до севера, от Хасанского района до Тернейского.

– Интересна ли вашей компании марикультура? Не пробовали заняться ею?

– Мы уже экспериментируем. Компания приобрела около десятка участков под марикультуру в Северном Приморье, первые урожаи ждем в 2020 году.

САМИ ДОБЫВАЕМ – САМИ ПРОДАЕМ

– В интервью Fishnews в 2011 году вы говорили о проблемах с реализацией уловов, а в интервью 2015 года уже рассказали о собственной торговой сети. Оправдывает ли себя стратегия, когда предприятие само добывает, само перерабатывает и само продает? Не слишком ли это сложно?

– Конечно, это сложно, но нас в свое время к этому подтолкнула ситуация. Мы пришли к пониманию того, что для оптимального решения вопроса, связанного с реализацией уловов, должны сами этим заниматься. Мы ознакомились с опытом ретейлеров, работавших с нашей продукцией, после чего в 2012 году смоделировали и начали реализацию программы по доставке собственной продукции напрямую потребителям на севере Приморья. У нас постоянно работают павильоны в Дальнегорске, Кавалерово и Чугуевке. В те районы, где павильоны держать экономически неэффективно из-за малой численности населения, мы доставляем продукцию своим рефрижераторным транспортом один-два раза в неделю. Это села Тернейского (Терней, Пластун) и Дальнегорского (Краснореченский, Рудная пристань, Сержантово и др.) районов. География поставок достаточно большая.

Опыт себя оправдывает. Мы видим, что это востребовано населением, продажи растут. Собственная розничная сеть дает нам прямую связь с потребителями, позволяет отслеживать их запросы, чтобы наша продукция выглядела привлекательно и по ассортименту, и по качеству, и по цене – в которой нет посреднической «накрутки».

ВЛАДИВОСТОКУ – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЫБНЫЙ РЫНОК

– Одно время и во Владивостоке тоже достаточно часто появлялись рефрижераторы с символикой вашего рыбозавода в Каменке…

– Да, мы пробовали заходить в крупные города, такие, как Владивосток, Арсеньев, Артем. Но потом отказались от этого: в то время мы не увидели поддержки со стороны администраций этих городов. Им нужно быть повнимательнее к таким компаниям, как наша, чтобы население городов имело возможность покупать свежую парную продукцию приморского производителя. А если нет – ну что ж, мы не имеем проблем со сбытом.

– Между тем, как минимум с 1990-х годов, во Владивостоке постоянно озвучивались планы по созданию специализированного рыбного рынка – именно для того, чтобы жители города могли покупать парные, а не замороженные, морепродукты и рыбу. Почему дальше озвучивания планов дело не зашло?

– Потому что никто этим не занимался всерьез. Надо было захотеть и сделать. Но те, кто предпринимал такие попытки, наталкивались то на сложности с землей, то с организацией процесса, то не было понятной схемы наполнения рынка свежей продукцией, которая привлечет людей больше, чем торговля замороженной рыбой. Как показала практика, рыбные павильоны на «общих» рынках в отдельный специализированный рынок тоже не разрослись из-за отсутствия у ретейлеров возможности наполнить его достойным ассортиментом. Поэтому наша компания и выступает инициатором, – у нас есть реальное предложение и есть все возможности.

– На какой стадии процесс сегодня?

– Мы зарегистрировали компанию «Фар Лайн ДВ» как резидента свободного порта, подали заявку. Ждем выделения земельного участка, – нам пообещали, что вопрос будет решен. Если мы этот участок получим, то мы приложим все силы и финансовые возможности, чтобы построить и запустить рыбный рынок, отвечающий всем современным требованиям. К проекту с одобрением отнеслись глава города Виталий Веркеенко, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и курирующий эту сферу вице-губернатор Валентин Дубинин.

– Администрация Владивостока озвучивала, что этим проектом заинтересовались и иностранные компании.

– Мы провели переговоры с южнокорейской Hanaro Holdings Co. Ltd и японской Kiyomura Corporation. Они продемонстрировали серьезную заинтересованность в совместной реализации проекта. Но подчеркну, что иностранные инвестиции не будут здесь решающими, у нас и собственных средств достаточно для реализации проекта. Нам интересен южнокорейский и японский опыт.

– Построить рынок мало, нужно еще и заполнить его рыбопродукцией – парной, свежей, охлажденной. У нас в крае не так уже много компаний, которые ее предлагают…

– Конечно, кому как не нам, много лет занимающимся прибрежным промыслом в Приморье, это реализовать? У нас есть квоты, есть суда, есть кадры с многолетним опытом добычи, реализации и переработки, есть собственные производственные технологии и перерабатывающие мощности. Поэтому у нас получится. Отмечу, что мы заинтересованы, чтобы доступ на рынок получили и другие предприятия, работающие на прибрежном промысле в Приморье. Чем шире будет ассортимент, тем больше будет посетителей. В выигрыше окажутся все производители и продавцы, а жители и гости Владивостока получат доступ ко всей палитре рыбы и морепродуктов, добываемых в прибрежной зоне.

ВНИМАНИЕ К КАЧЕСТВУ РАСТЕТ

– С точки зрения вашего опыта работы с потребителем, как менялись со временем предпочтения жителей Приморья и России в целом?

– В значительной степени спрос формировался в зависимости от предложения производителей. В первую очередь, люди хотят покупать парную, живую, свежую продукцию. Другое дело, что еще лет десять назад ее практически никто не предлагал. Российские рыбаки просто не работали со свежей продукцией. Традиционно добытая рыба разделывалось (чаще в самом простом виде, вроде «б/г») и замораживалась. Даже филе появилось относительно недавно.

Охлажденная продукция, вне сомнений, становится все более востребованной. Особенно у нас, в Приморье, где жители хорошо разбираются, какая рыба парная, какая охлажденная, а какая – двойной или тройной заморозки. Неудивительно, что наша торговая сеть демонстрирует постоянный рост потребления охлажденной продукции. Также мы наблюдаем растущий интерес покупателей к продукции в живом виде. Во Владивостоке ее много заказывают рестораны и другие заведения общественного питания. Есть спрос и на пресервы. Мы восстановили рецептуру советских пресервов и сейчас производим их у себя на заводе, – если они сделаны качественно и из свежего сырья, то люди с удовольствием покупают их. Резюмируя, можно сказать: качество продукции играет все большую и большую роль для покупателей.

– Наполнен ли рыбой и морепродуктами рынок– приморский и общероссийский?

– Судя по стабильно растущим объемам продаж, на приморском рынке места еще достаточно. Мы наблюдаем повышенный покупательский спрос на продукцию именно местных производителей. Если ты с течением времени зарекомендовал себя как ответственный производитель, то покупатель отдаст тебе предпочтения, – хорошая репутация дает существенные преимущества. Мы нашего потребителя знаем, понимаем и благодарны ему за то, что он с нами много лет.

Говоря об общероссийском рынке, отмечу положительную роль антисанкций. Если раньше в продаже было много зарубежной продукции не самого хорошего качества, то сейчас рынок частично закрыт для иностранных производителей. Это дополнительно стимулирует российские компании повышать долю продаж на внутреннем рынке. Конечно, все добываемые отечественным флотом почти два миллиона тонн минтая в год жители страны не съедят, России столько его не нужно. Но от перенаправления других видов рыб и морепродуктов на национальный рынок выиграют и покупатели, и производители, и государство.

В целом, я полагаю: предпочтения россиян постепенно меняются в пользу рыбы, потому что это более здоровый, экологически чистый продукт. В первую очередь это относится к дикой рыбе, а Дальний Восток производит, в основном, дикую рыбу – в отличие от той же Норвегии и других европейских стран, где зафиксировано немало случаев перекармливания семги и других искусственно выращиваемых видов рыб стимуляторами роста. Мы видим, что со временем потребители и в европейской части России начинают оценивать преимущества дикой рыбы, в то время как в Приморье этот вопрос даже не стоит на повестке.

ГОСУДАРСТВУ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬСЯ В КАДРОВЫЙ ВОПРОС

– Кадровый голод ощущается во всех отраслях экономики. Ощущаете ли вы его?

– Я думаю, что в настоящее время это самый серьезный вопрос в рыбной отрасли. Молодежь не стремится осваивать рыбацкие профессии. Рыбацкий труд тяжелый в физическом и моральном аспектах, молодые люди в современных условиях не видят в нем перспективы. Мне кажется, утрачен престиж рыбацкой профессии. Привлекательность профессии необходимо повышать, и не только зарплатой. Сейчас зарплаты на промысловых судах достаточно высокие – 100-150 тыс. рублей. Комсостав и 200-250 тыс. рублей может получать, а матросы – 50-70 тыс. рублей. И все равно молодежь в море не рвется, ищут возможность устроиться на берегу.

Дефицит кадров большой. Мы, как и другие компании, ищем специалистов, стараемся обеспечить им лучшие условия. Помимо зарплат, мы готовы своей молодежи помогать с обучением, с продвижением. Но тенденции на рынке труда не радуют. Если ситуация не изменится, то отрасль ждет кризис, она не сможет развиваться дальше. Необходимы серьезные меры. Нужно включиться государству, чтобы повышать престиж профессии, чтобы искать дополнительные стимулы.

– Какие, например?

– На последнем заседании Приморского рыбохозяйственного совета я поставил вопрос о том, что таким дополнительным стимулом могла бы стать совместная программа по обеспечению молодежи жильем на севере Приморья. Здесь для молодых специалистов жилья хронически не хватает, а то, что есть, зачастую не соответствует современным требованиям – нет канализации и других удобств. Наша компания не может позволить себе строительство многоквартирных домов самостоятельно, но мы могли бы поучаствовать совместно с администрацией Приморского края, например, в их строительстве в рамках программы «Молодая семья». Часть финансирования мы готовы взять на себя. Государство, в свою очередь, помимо решения социальных вопросов, еще и обеспечит закрепление молодежи в приграничных районах.

Еще одна предлагаемая мера – возрождение бесплатного целевого набора в учебные заведения. Много интересных предложений высказывали и рыбопромышленные ассоциации. Проблема в том, что их реализацией никто не занимается, а время идет, и рыбная отрасль все больше приближается к кризису из-за отсутствия кадров.

– Ваш рыбозавод в Каменке – это лишь малая часть наследия советской индустрии береговой рыбопереработки в Приморском крае. Есть ли необходимость восстанавливать сеть рыбозаводов в прежних масштабах?

– В советское время и объемы добычи в подзоне Приморье были другими, и не было современной системы закрепления квот. Если нет ясности в вопросе, на каком сырье эта сеть рыбозаводов будет работать, то нет и необходимости их восстановления. Отток населения из тех поселков уже произошел, где брать кадры? Их просто нет. Я думаю, что нужно не восстанавливать то, что уже давно прекратило свое существование, а обратить внимание на тех, кто удержался. Государству нужно прислушиваться к мнению бизнеса и вместе с бизнесом решать вопросы закрепления территорий и развития экономики.

Сейчас готовятся изменения в Налоговый кодекс: сборы за пользование водными биоресурсами предполагается, в целом, повысить, но льгота по 15-процентной ставке сбора для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных предприятий остается. Если такое предприятие сохранилось с советских времен, то это и есть мера поддержки (правда, законопроект написан так, что нужно еще сильно постараться ее заслужить). Когда бизнес посчитает выгодным что-то воссоздать с советских времен, он это сделает и без помощи государства. От государства достаточно закрепления квоты, 15-процентной льготы и стабильности.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал « Fishnews – новости рыболовства»

Июнь 2018 г.