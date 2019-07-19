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Бывший заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь БЫСТРОВ

К делу Игоря Быстрова подключились правозащитники

Ситуация с бывшим зампредом правительства Сахалинской области привлекла внимание члена Совета по правам человека при президенте РФ Андрея Бабушкина. Он обратился к органам прокуратуры и следствия, а также к хабаровскому омбудсмену.

Напомним, что в правительстве островного региона Игорь Быстров курировал рыбное хозяйство. Должность он покинул в 2017 г. Однако весной 2019 г. бывшего зампреда задержали в Санкт-Петербурге и направили в СИЗО Хабаровска.

Уголовное дело в отношении Игоря Быстрова возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Поводом для возбуждения уголовного дела называют выполнение задач по рыбокомбинату «Островной». В отрасли ситуацию с задержанием бывшего заместителя председателя правительства связывают с переделом на рынке крабовых квот.

11 июля Игорь Быстров передал обращение в правозащитные организации и правоохранительные органы. В письме экс-куратор рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области сообщил, что его склоняют к даче «нужных показаний», и объявил голодовку.

Как стало известно Fishnews, председатель Комитета за гражданские права, член Совета по развитию гражданского общества и права человека при президенте Андрей Бабушкин обратился по ситуации с Игорем Быстровым к прокурору Хабаровского края Виталию Каплунову, уполномоченному по правам человека в Хабаровском крае Игорю Чесницкому. Также письмо правозащитника адресовано в краевую Общественную наблюдательную комиссию: задача ОНК – контролировать обеспечение прав человека в местах принудительного содержания. В копии указан генпрокурор Юрий Чайка.

Председатель правозащитной организации заявил, что не усматривает оснований для дальнейшего нахождения Игоря Быстрова под стражей. Андрей Бабушкин попросил органы прокуратуры и следствия инициировать изменение меры пресечения, омбудсмена – взять дело в отношении бывшего зампреда и соблюдение его прав на контроль. Общественную наблюдательную комиссию правозащитник попросил посетить Игоря Быстрова и проверить условия его содержания. Также Андрей Бабушкин отметил, что нужно убедить задержанного прекратить голодовку и не отказываться от лечения.

Fishnews

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