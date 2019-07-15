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Бывший заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь БЫСТРОВ

Игорь Быстров сообщил о произволе правоохранителей

Бывший зампред правительства Сахалинской области Игорь Быстров передал обращение в правозащитные организации и правоохранительные органы. Экс-куратор рыбохозяйственного комплекса региона, задержанный в мае, сообщил, что его склоняют к даче «нужных показаний».

Напомним, что в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова было возбуждено уголовное дело. Его вменили нарушение по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Игорь Быстров был задержан в Санкт-Петербурге, заключен под стражу и направлен в СИЗО Хабаровска.

Поводом для возбуждения уголовного дела называют выполнение задач по рыбокомбинату «Островной». По поручению, которое президент Владимир Путин дал в 2016 г., велась работа по возрождению предприятия на Шикотане, однако теперь рыбокомбинат вновь оказался в центре громких событий.

Игорь Быстров сообщил о том, что за время нахождения в СИЗО Хабаровска его несколько раз водили на встречи с сотрудниками УФСБ по Сахалинской области, встречи проводились без его согласия и адвокатов. «Сотрудники склоняли меня к даче нужных им показаний, по обстоятельствам, не имеющим отношения к моему делу», - говорится в письме.

Бывший куратор рыбохозяйственного комплекса Сахалина и Курил рассказал, что его понуждали подписать досудебное соглашение со следствием, спекулируя на здоровье близких.

Игорь Быстров попросил своих адвокатов направить заявление в общественные правозащитные организации и рыбохозяйственные общественные объединения, а также проинформировать о произволе правоохранительные органы, сообщает корреспондент Fishnews.

«Сообщаю, что с 18 июня прекратил прием медпрепаратов, кроме анальгетиков. По факту предъявления мне решения апелляции начинаю голодовку», - заявил в письме бывший зампред областного правительства.

В отрасли ситуацию с его задержанием связывают с переделом на рынке крабовых квот.

Fishnews

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НазадМетки: правительствосахалинуголовное дело
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