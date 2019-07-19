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Генеральный директор компании «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ

Евгений Новоселов: Увеличиваем присутствие на российском рынке

В прошлом году «Океанрыбфлот» реализовал на внутреннем рынке более 60 тыс. тонн рыбопродукции, рассказал гендиректор компании Евгений Новоселов. Он отметил, что предприятие каждый год увеличивает производство филе минтая в потребительской упаковке для отечественного покупателя.

«Океанрыбфлот» на рынке уже более полувека. Позиции помогает удерживать в первую очередь высокое качество товара, отметил генеральный директор камчатской компании Евгений Новоселов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

«Все натуральное, без каких-либо добавок и консервантов. Только экологически чистый продукт, произведенный и замороженный в море», - рассказал глава «Океанрыбфлота».

По его словам, сегодня ресурсы позволяют предприятию работать достаточно эффективно. «Наша продукция пользуется спросом и в России, и на мировом рынке, но главный рецепт успеха – это наши высокопрофессиональные экипажи, которые круглый год успешно осваивают выделенные объемы добычи и качественно перерабатывают улов, - подчеркнул Евгений Новоселов. - Для того чтобы обеспечивать промысел, мы поддерживаем в должном состоянии флот».

Сейчас у компании 13 рыбопромысловых судов и 5 транспортных. Предприятие реализует программу обновления флота, чтобы повысить эффективность работы в море. Имеется и своя база технического обслуживания, позволяющая готовить суда к работе прямо на Камчатке.

«В 2018 году мы поставили на внутренний рынок свыше 60 тыс. тонн рыбопродукции. В том числе более 8 тыс. тонн филе сельди, более 1,8 тыс. тонн очищенного кальмара в индивидуальной упаковке, более 6 тыс. тонн филе минтая», - привел цифры собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Около 45% готовой продукции «Океанрыбфлота» идет на внутренний рынок, а если учитывать сырье, то это распределение 50% на 50%.

«Вообще мы каждый год увеличиваем производство филе минтая для российского рынка в потребительской упаковке. Рост ежегодно на 10-17%. В прошлом году начали выпускать продукцию в упаковке по 600 граммов, при производстве такого товара больше трудозатрат, но для хозяек такие порции удобнее», - отметил Евгений Новоселов.

Особенности судовой переработки, безусловно, не позволяют после определенных пределов расширять ассортимент, заметил он. Зато заморозка в море – показатель качества.

«Из высококачественного сырья мы производим хорошую продукцию, используя в том числе и возможности глубокой переработки на судах», - резюмировал генеральный директор «Океанрыбфлота».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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