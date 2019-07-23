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Дальневосточная сардина (иваси). Фото пресс-службы ТИНРО

Наука дала прогноз по иваси, скумбрии и сайре

Путинный прогноз «Сайра, сардина, скумбрия - 2019» представили на биологической секции ученого совета ТИНРО. Специалисты рекомендовали объемы возможного вылова и дали сценарии формирования промысловых скоплений.

Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Дмитрий Антоненко сообщил, что рекомендованная величина возможного вылова дальневосточной сардины (иваси) на 2019 г. в Южно-Курильской зоне определена в размере 90 тыс. тонн, скумбрии – 190 тыс. тонн. Тихоокеанской сайры рыбаки смогут выловить 146 тыс. тонн в Южно-Курильской зоне и 11 тыс. тонн - в Северо-Курильской. Допускается перераспределение объемов сайры между этими промрайонами без превышения суммарной величины.

«В июне скумбрия и сардина, совершая нагульные миграции, распределяются на широкой акватории в северо-западной части Тихого океана - как в открытых водах, так и в экономзоне России и Японии, однако скопления промыслового характера они образуют у границы ИЭЗ России. В июле скумбрия и сардина распространяются на еще большей акватории Южно-Курильского района, с прогревом вод они заходят в более северные районы», – рассказал Дмитрий Антоненко.

По информации специалиста, в период максимального прогрева поверхностных вод в Южно-Курильском районе (август-сентябрь) сардина и скумбрия наиболее плотные скопления образуют южнее, юго-восточнее и восточнее острова Шикотан во фронтальных зонах первой ветви Куросио. В начальный период путины (июль-август) в уловах добывающих судов будет преобладать сардина. Однако уже в начале сентября плотность скоплений скумбрии возрастет, увеличатся уловы на судосутки. Ожидается, что уже во второй декаде сентября они будут превышать 40 тонн и в дальнейшем поступательно возрастать.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, эффективный промысел у Южных Курил возможен до середины октября, затем выхолаживание поверхностных вод приведет к отходу основных скоплений сардины в более теплые воды за пределы экономзоны России. В первой декаде ноября начнет покидать российские воды и скумбрия, которая пойдет в ИЭЗ Японии. Там промысел этих рыб может быть продолжен: в 2019 г. для российских пользователей на взаимной основе была выделена квота в ИЭЗ Японии – 51,5 тыс. тонн скумбрии и 11 тыс. тонн сардины.

Интересная и в то же самое время ожидаемая динамика запасов наблюдается у сардины и скумбрии, отметили в филиале. Как и в предыдущие периоды активного промысла, сначала высокие темпы роста численности демонстрировала скумбрия, но спустя несколько лет сардина ее «догоняла и обгоняла». Прирост численности скумбрии в открытых водах замедлялся, но она становилась куда более многочисленной в Японском море. Наблюдаемые тенденции позволяют предположить, что уже в ближайшие годы скумбрия и сардина начнут формировать скопления промыслового характера в российских водах Японского моря.

Fishnews

  • Дальневосточная сардина (иваси). Фото пресс-службы ТИНРО
  • Предполагаемые пути миграций и положение перспективных участков для промысла сайры флотом России в прикурильских водах в 2019 г. Изображение предоставлено пресс-службой ТИНРО
  • Прогнозируемое положение перспективных участков для промысла сардины и скумбрии флотом России у Южных Курил в августе-ноябре 2019 г. Изображение предоставлено пресс-службой ТИНРО
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