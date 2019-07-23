23 июля 2019 года

Новую концепцию безопасности рыбацкого флота представили сенаторам

Проект поправок в Кодекс торгового мореплавания РФ обсудили на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. Безопасность рыбацких судов предлагается обеспечивать не плановыми проверками в районах промысла, а профилактикой.

В заседании приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и Федерального агентства по рыболовству.

Изменения в статью 6.1 кодекса предлагают альтернативный механизм обеспечения необходимого уровня безопасности мореплавания. Росрыболовство собирается применять предусмотренные законодательством плановые (рейдовые) обследования судов и внеплановые документарные и выездные проверки. Также предполагается внедрять риск-ориентированный подход при проведении профилактических мероприятий.

«Мы считаем, что за основу нужно взять простой принцип – судно и экипаж должны быть готовы по всем параметрам и условиям на берегу, до выхода в море, - рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. - Подготовка судна к плаванию заключается в приведении судна в такое состояние, которое обеспечивало бы безопасность плавания судна, нормальные условия работы и отдыха экипажа».

Приоритетное значение, по словам представителя ведомства, будет отведено профилактике нарушений, наказание перестанет быть самоцелью. Меры «репрессивного характера» предполагается применять для случаев, когда профилактика не подействует.

«Использование риск-ориентированного подхода и вышеуказанных механизмов даст возможность наиболее эффективно осуществлять государственный надзор, не оказывая отрицательного влияния на деятельность рыбохозяйствующих субъектов», - подчеркнул Петр Савчук.

При этом, по его словам, можно будет достигнуть необходимого общего превентивного эффекта для потенциальных и фактических нарушителей и одновременно снизить нагрузку на подконтрольные субъекты, «которые не представляют реальной угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, сейчас при осуществлении государственного надзора за торговым мореплаванием используется малоэффективный инструмент плановых проверок флота на промысле. На практике постоянная смена дислокации судов и суровые погодные условия не позволяют обеспечить проведение проверок непосредственно в районах промысла в соответствии с заранее составленными планами и сроками, отметили в ведомстве.

Законопроект предусматривает обеспечение планирования и выполнения всех операций и мероприятий в соответствии с требованиями Международного кодекса управления безопасной эксплуатацией судов (МКУБ). Судовладельцы должны будут обеспечить, а капитаны должным образом организовать подготовку судов к промыслово-производственной деятельности, в том числе готовность экипажа к борьбе за живучесть судна. Нужно будет своевременно проводить общесудовые учения согласно международным нормам и стандартам.

Внимание должно будет уделяться также тестированию судовых машин и механизмов, корпуса, рулевого управления (основного и аварийного), аварийно-спасательного имущества, противопожарного инвентаря и установок, спасательных шлюпок и плотов, герметичных закрытий. В том числе люковых закрытий трюмов, осушительных систем трюмов и машинного отделения, основных и аварийных пожарных насосов.

Fishnews