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В первой инстанции дело рассмотрел Арбитражный суд Республики Бурятия. Фото dreamakus («Викимапия»)

Для успеха на торгах конкуренты не обязательны

Несостоявшийся аукцион – не повод для отказа в предоставлении рыбоводного участка единственному участнику торгов. К такому выводу пришли арбитражи и обязали Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства заключить договор.

Коммерческая организация из Иркутской области претендовала на рыбоводный участок, выставленный на аукцион Ангаро-Байкальским теруправлением. Поскольку компания оказалась единственным участником, торги признали несостоявшимися. На этом основании в предоставлении РВУ было отказано, сообщает корреспондент Fishnews.

Спор рассмотрели арбитражи первой и апелляционной инстанций. Оба суда встали на сторону компании. Так, апелляционный суд отсылает к правилам организации и проведения торгов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 мая 2014 г. № 450. Согласно пункту 125 правил, в случае признания аукциона несостоявшимся из-за наличия менее двух претендентов, единственный участник и организатор аукциона должны заключить договор по начальной цене. На этом условии суды обязали теруправление предоставить компании рыбоводный участок.

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