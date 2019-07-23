23 июля 2019 года

Дмитрий Патрушев: Приказ по рыболовным участкам скоро отправится в Минюст

Приказ о процедуре переоформления договоров на рыбопромысловые участки будет в ближайшее время утвержден и направлен для регистрации в Минюст, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Напомним, что федеральный закон предусматривает переоформление договоров о закреплении рыбопромысловых участков на договоры о закреплении рыболовных участков. Такие участки предусмотрены для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах, кроме внутренних морских вод РФ. Исключение – добыча анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи). В этом случае участки выделяются во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова.

На переоформление по закону отводится период до 1 января 2020 г., сообщает корреспондент Fishnews. Порядок заключения договоров должен утвердить Минсельхоз.

На «правительственном часе» в Совете Федерации глава ведомства Дмитрий Патрушев сообщил, что приказ будет утвержден в ближайшее время и направлен в Минюст на регистрацию.

Ранее неоднократно поднимался вопрос о том, что чтобы сделать процедуру переоформления участков максимально простой для рыбаков.

Fishnews