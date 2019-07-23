23 июля 2019 года

Минсельхоз изучает возможности расширения программы инвестквот

Министерство сельского хозяйства РФ прорабатывает с бизнесом вопрос о целесообразности расширения списка объектов промысла, по которым выделяются инвестиционные квоты, рассказал глава ведомства Дмитрий Патрушев.

О реализации программы инвестиционных квот, запущенной в 2017 г., министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил на «правительственном часе» в Совете Федерации, сообщает корреспондент Fishnews.

По итогам трех этапов кампании по распределению долей инвестквот в ближайшие пять лет будет построено 43 судна и 26 береговых заводов, озвучил прогноз глава Минсельхоза. При этом Дмитрий Патрушев подчеркнул, что в соответствии с установленными процедурами проводится контроль за использованием квоты по целевому назначению.

Министр рассказал о направления для дальнейшей работы. Подготовлен к внесению в правительство проект постановления по увеличению долей квот добычи донно-пищевых видов в Дальневосточном бассейне. Таким образом предполагается повысить привлекательность инвестквот по промысловым объектам, которые до сих пор не были востребованы, прокомментировал руководитель ведомства.

Есть планы и по расширению списка видов водных биоресурсов, охваченных программой. «Мы прорабатываем с бизнес-сообществом целесообразность расширения механизма инвестиционных квот на иные объекты водных биоресурсов, а также определения таких объектов», - сообщил министр.

Напомним, что список видов ВБР и районы промысла, на которые распространен механизм инвестиционных квот, утверждены распоряжением правительства от 20 апреля 2017 г. № 764 .

По заверениям властей, программа инвестиционных квот должна обеспечить развитие глубокой переработки уловов.