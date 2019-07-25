25 июля 2019 года

Дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

МИД России выясняет обстоятельства задержания пограничниками КНДР сахалинского судна «Сянхайлинь-8». По данным системы мониторинга Росрыболовства, на момент инцидента судно находилось вне территориальных вод Северной Кореи.

Рыболовное судно «Сянхайлинь-8» (владелец - «Северо-Восточная рыболовная компания», Невельск) было задержано пограничным кораблем КНДР в Японском море еще 17 июля, подтвердили в МИД России. На борту судна находилось 17 членов экипажа, 15 из них - граждане РФ и еще двое — Республики Корея. Судно отконвоировано в порт Вонсан. На судне отключены средства технического контроля и спутниковая телефонная связь, у всех моряков изъяты мобильные телефоны.

Южнокорейская газета The Kyunghyang Shinmun сообщила, что вечером 18 июля Министерство объединения Республики Корея через межкорейский офис связи в Кэсоне попыталось узнать о судьбе рыбаков, а 19 июля аналогичный запрос был передан по линии Красного креста, однако КНДР на них не ответила. Достоверную информацию о судне и его экипаже смогли получить только представители российского посольства в Северной Корее 22 июля.

По информации посольства, экипажу вменяется в вину нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

«Посольство России в Пхеньяне поддерживает постоянный контакт с МИД и другими компетентными ведомствами КНДР с целью урегулирования ситуации. Сотрудники консульского отдела посольства встретились с членами экипажа судна. Состояние здоровья российских моряков удовлетворительное. Перед северокорейской стороной поставлен вопрос об обеспечении надлежащих условий их пребывания на период проведения проверочных мероприятий», — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России.

В Росрыболовстве уточнили, что до задержания «Сянхайлинь-8» следовал из южнокорейского порта Сокчо в контрольную точку «Восток-1».

«Задержание считаем неправомерным, так как в соответствии с международным правом проход через исключительную экономическую зону разрешен. По данным системы мониторинга Росрыболовства, судно проходило в отдалении от берега, вне территориальных вод страны», — рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Росрыболовство также заявило о намерении задействовать инструмент соглашения от 6 мая 1987 года между правительством СССР и правительством КНДР о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. «До разрешения ситуации мы не будем проводить очередную сессию российско-корейской смешанной комиссии», — сообщили в федеральном агентстве.

На сессиях, которые проводятся соответствии с межправсоглашением, ежегодно определяются условия взаимного доступа в экономзоны обоих государств для рыболовства. В частности, рыбакам КНДР на платной основе выделяется квота на добычу кальмара в Приморье.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) уже направила в МИД России обращение в связи с действиями пограничных органов КНДР в отношении судна и экипажа. Причину инцидента ВАРПЭ видит в ужесточении контроля за деятельностью северокорейских судов.

«Мы связываем эти незаконные действия пограничных органов КНДР с тем, что в 2018 году пограничные органы России пресекли незаконную деятельность 68 рыболовных судов КНДР у побережья Приморского края во время незаконного промысла ими российских водных биоресурсов. Мы обеспокоены растущими масштабами браконьерского промысла, который ведут северокорейские рыбаки в исключительной экономической зоне и территориальном море РФ», — подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В северокорейском посольстве в Москве РИА «Новости» сообщили, что, вероятно, судно и моряки вернутся в Россию после проверки: «С учетом хороших отношений между Россией и КНДР ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в РФ».

Fishnews