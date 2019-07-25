Новости
Посольство России в КНДР. Фото из «Фейсбук»-аккаунта дипмиссии

Дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

МИД России выясняет обстоятельства задержания пограничниками КНДР сахалинского судна «Сянхайлинь-8». По данным системы мониторинга Росрыболовства, на момент инцидента судно находилось вне территориальных вод Северной Кореи.

Рыболовное судно «Сянхайлинь-8» (владелец - «Северо-Восточная рыболовная компания», Невельск) было задержано пограничным кораблем КНДР в Японском море еще 17 июля, подтвердили в МИД России. На борту судна находилось 17 членов экипажа, 15 из них - граждане РФ и еще двое — Республики Корея. Судно отконвоировано в порт Вонсан. На судне отключены средства технического контроля и спутниковая телефонная связь, у всех моряков изъяты мобильные телефоны.

Южнокорейская газета The Kyunghyang Shinmun сообщила, что вечером 18 июля Министерство объединения Республики Корея через межкорейский офис связи в Кэсоне попыталось узнать о судьбе рыбаков, а 19 июля аналогичный запрос был передан по линии Красного креста, однако КНДР на них не ответила. Достоверную информацию о судне и его экипаже смогли получить только представители российского посольства в Северной Корее 22 июля.

По информации посольства, экипажу вменяется в вину нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

«Посольство России в Пхеньяне поддерживает постоянный контакт с МИД и другими компетентными ведомствами КНДР с целью урегулирования ситуации. Сотрудники консульского отдела посольства встретились с членами экипажа судна. Состояние здоровья российских моряков удовлетворительное. Перед северокорейской стороной поставлен вопрос об обеспечении надлежащих условий их пребывания на период проведения проверочных мероприятий», — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России.

В Росрыболовстве уточнили, что до задержания «Сянхайлинь-8» следовал из южнокорейского порта Сокчо в контрольную точку «Восток-1».

«Задержание считаем неправомерным, так как в соответствии с международным правом проход через исключительную экономическую зону разрешен. По данным системы мониторинга Росрыболовства, судно проходило в отдалении от берега, вне территориальных вод страны», — рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Росрыболовство также заявило о намерении задействовать инструмент соглашения от 6 мая 1987 года между правительством СССР и правительством КНДР о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. «До разрешения ситуации мы не будем проводить очередную сессию российско-корейской смешанной комиссии», — сообщили в федеральном агентстве.

На сессиях, которые проводятся соответствии с межправсоглашением, ежегодно определяются условия взаимного доступа в экономзоны обоих государств для рыболовства. В частности, рыбакам КНДР на платной основе выделяется квота на добычу кальмара в Приморье.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) уже направила в МИД России обращение в связи с действиями пограничных органов КНДР в отношении судна и экипажа. Причину инцидента ВАРПЭ видит в ужесточении контроля за деятельностью северокорейских судов.

«Мы связываем эти незаконные действия пограничных органов КНДР с тем, что в 2018 году пограничные органы России пресекли незаконную деятельность 68 рыболовных судов КНДР у побережья Приморского края во время незаконного промысла ими российских водных биоресурсов. Мы обеспокоены растущими масштабами браконьерского промысла, который ведут северокорейские рыбаки в исключительной экономической зоне и территориальном море РФ», — подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В северокорейском посольстве в Москве РИА «Новости» сообщили, что, вероятно, судно и моряки вернутся в Россию после проверки: «С учетом хороших отношений между Россией и КНДР ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в РФ».

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэкальмаркореямоскваправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Сколько стоит рыбная отрасль России?

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ

Генеральный директор компании «Океанрыбфлот»

Евгений НОВОСЕЛОВ

Увеличиваем присутствие на российском рынке

Помощник капитана Елена ПЕТРУЧАК

Помощник капитана СТРМ «Вардхольм» (Южно-Курильский рыбокомбинат)

Елена ПЕТРУЧАК

Кто сказал, что работа в море не женское дело?

Руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей МАРЧЕНКО

Руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО

Сергей МАРЧЕНКО

Катамнез амурского лосося

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

Все интервью

Личное мнение

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Рыбакам надо звонить во все колокола

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Все материалы

Крупным планом

На Восточном экономическом форуме проект завода в Устьевом главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ представил гендиректор «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Инвестквоты с сюрпризом

В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука ищет новые подходы к кильке

В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

Новые результаты Камчатки

Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Все материалы

События

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

ВАРПЭ поставила задачи на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.