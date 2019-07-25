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Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей ЛИСОВСКИЙ

Реформу ветнадзора обещают подкрепить кадрами

Вопрос передачи полномочий по государственному ветнадзору на федеральный уровень непростой, но решение принято, заявил первый зампред профильного комитета Совета Федерации Сергей Лисовский. По его словам, для кадрового обеспечения реформы предполагается дополнительное финансирование.

Функции по государственному ветеринарному надзору планируется полностью закрепить за Россельхознадзором. Законопроект об этом правительство внесло в Госдуму в мае 2019 г. 17 июля документ принят в первом чтении. Разработчики проекта считают, что за счет изменений удастся избежать дублирования полномочий и создать четкую вертикаль власти.

Раздробленность ветеринарной службы – одна из проблем системы, заявил журналистам первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

По его словам, большинство регионов не имеют достаточно средств для финансирования ветеринарной службы. Были также факты, что очаги заболеваний ради неких местных интересов скрывались и это приводило к распространению болезней в другие регионы страны, добавил сенатор.

При это он признал, что вопрос передачи полномочий непростой. «Получается так: регионы, у которых нет денег финансировать [государственный ветеринарный надзор], готовы передать полномочия. Те регионы, которые достаточно обеспечены, не хотят передавать полномочия по ряду причин», - рассказал Сергей Лисовский. Однако решение принято, и оно выполняется, подчеркнул первый зампред комитета.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на территориях представители бизнеса обеспокоены: не приведет ли реформа к кадровой нехватке в системе ветнадзора и проблемам в работе с производителями продукции.

Комментируя тревоги регионов, Сергей Лисовский отметил, что изменения планируется обеспечить финансово. «Уже сейчас проектом закона определено дополнительное финансирование, то есть если сейчас у нас в стране примерно 1100 федеральных инспекторов, то добавляется около 350», - заявил член Совета Федерации.

Он также обратил внимание, на федеральный уровень планируется передать только надзорные функции, то есть проверки соблюдения тех или иных требований.

«А то, что у нас есть субъектовые ветеринары в порту, у нас есть субъектовые ветеринары на тех же рынках, на тех же предприятиях – они все остаются. И их, кстати, десятки тысяч. Передаются пока только надзорные функции», - сказал парламентарий.

Fishnews

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НазадМетки: правительствороссельхознадзор
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