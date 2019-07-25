25 июля 2019 года

Евгений Кац: По правилам рыболовства предстоит большая работа

С 17 июня вступили в силу новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Сейчас важно понять, как они действуют, нужно ли их корректировать, отмечает глава профильного департамента Минсельхоза Евгений Кац.

Важнейшее направление для работы Минсельхоза – правила рыболовства для рыбохозяйственных бассейнов, рассказал директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза в интервью Fishnews.

«У нас большая часть правил рыболовства, если не все, должны быть переизданы. Это трудоемкий процесс, требующий эффективного взаимодействия всех участников процесса, в том числе федеральных и региональных органов власти», - подчеркнул Евгений Кац.

Следующие в очереди на переиздание - правила для Азово-Черноморского бассейна. «Этот документ прошел публичное обсуждение на портале regulation.gov.ru, сейчас готовится для направления с учетом доработки в Минэкономразвития, в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия. Затем предстоит утверждение, после чего – регистрация в Минюсте», - сообщил глава департамента.

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