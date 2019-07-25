Обширные изменения были внесены в федеральный закон о рыболовстве в 2016 года, но в силу многие из них вступили поэтапно. Так, предприятиям предстоит переоформить участки для промысла. Регламентировать эту процедуры должен Минсельхоз.

Важные документы будут выпущены и в сфере аквакультуры. Это уже в рамках более «свежих» законов, принятых в 2018 и 2019 году. Переиздаются бассейновые правила рыболовства. Чего ждать отрасли в нормотворческом плане, в интервью Fishnews рассказал директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений Кац.

- Евгений Семенович, в этом году договоры на рыбопромысловые участки должны быть переоформлены на договоры о закреплении рыболовных участков. Как продвигается подготовка приказа министерства, который должен регламентировать эту процедуру? По документу возникало много вопросов.

- По результатам обсуждения с рыбаками мы доработали проект приказа Министерства сельского хозяйства. На разных площадках представители бизнеса подтверждали, что во многом их замечания учтены. Так, сняты, по мнению рыбаков, избыточные причины для отказа в переоформлении договоров.

Завершены межведомственные согласования проекта, и мы заканчиваем внутриведомственные процедуры для подписания документа министром сельского хозяйства. Затем приказ будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции.

- Вопрос, который нам часто задают: почему для перехода от термина «рыбопромысловый участок» к термину «рыболовный участок» нельзя было ограничиться допсоглашением, обойтись процедурой с минимумом документов?

- На мой взгляд, в последний версии приказа мы как раз и минимизировали перечень документов, которые требуются для переоформления договора.

- Какие ключевые документы в сфере аквакультуры сейчас находятся в работе у министерства?

- Во-первых, это проект федерального закона, предусматривающий предоставление земельных участков для целей аквакультуры без торгов. Документ внесен в Госдуму, готовится к рассмотрению в первом чтении.

Далее два порядка, которые должны быть утверждены приказами Минсельхоза. Эти документы находятся в высокой степени готовности. Первый – порядок заключения договора на рыбоводный участок с компаниями, которые за счет собственных средств осуществляют искусственное воспроизводство анадромных видов рыб. То есть фактически занимаются пастбищным рыбоводством. В ноябре был принят закон, который позволяет таким предприятиям без торгов получить РВУ. Теперь утвержден порядок заключения договора на участок, этот приказ направлен в Минюст.

Второй документ – это порядок, подготовленный в развитие закона для аквакультуры Республики Крым и Севастополя. Рыбоводные хозяйства этих регионов получили возможность заключить договор пользования рыбоводным участком на основании документов, по которым работали до присоединения крымских территорий к России (то есть до 1 апреля 2014 года – прим. ред.). Приказ, утверждающий порядок заключения договора на РВУ, прошел межведомственное согласование, сейчас готовится для подписания.

- С 2019 года вступил в силу закон, распространяющий господдержку сельскохозяйственного страхования на отрасль аквакультуры. Правовые акты, необходимые для применения этого механизма, вышли в полном объеме?

- Вся нормативная база создана, теперь все зависит в первую очередь от регионов, которые включатся или не включатся в систему использования этого инструмента. В план сельскохозяйственного страхования на текущий год попало только два региона – Республика Карелия и Мурманская область. Субъекты Федерации должны подготовить собственные правовые акты и заложить часть средств для финансирования.

Итоги применения механизма господдержки страхования в аквакультуре будут понятны ближе к концу года. Но уже по предварительным данным список регионов, которые включились в процесс, будет расширен.

- Большое количество людей волнует тема любительской рыбалки. В прошлом году принят федеральный закон, регулирующий эту сферу . Часть вопросов должна быть решена в подзаконных актах – как продвигается их подготовка?

- Федеральный закон вступит в силу с 2020 года, в полном объеме – с 2021 года. Все акты правительства и ведомств разработаны, находятся на той или иной ступени к принятию. Это акты, которые касаются использования сетей, - их учета, маркировки, оборота. Напомню, что использовать сетные орудия добычи можно будет только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Разработаны и акты, которые касаются полномочий регионов устанавливать ограничения любительской рыбалки, помимо тех, что определены бассейновыми правилами рыболовства. Подготовлен порядок уведомления Министерства сельского хозяйства РФ о проведении физкультурных и спортивных мероприятий в области любительского рыболовства.

Документы разосланы в том числе и по субъектам Федерации. Собираем позиции регионов. Некоторые из этих позиций уточняющие и конструктивные, часть замечаний может быть устранена просто путем разъяснений.

Также мы подготовили проект распоряжения правительства, который определит районы в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском бассейнах и виды водных биоресурсов, по которым могут сохраниться участки для организации любительской рыбалки. Сейчас получены замечания субъектов Федерации по этому документу, затем он будет внесен в правительство для утверждения.

В целом подготовка подзаконных актов в рамках закона о любительском рыболовстве идет в срок.

- Законопроект, который привлек большое внимание, - о переходе от «молоточных» аукционов в рыбной отрасли к электронным . Речь идет о торгах для заключения договоров на доли квот, договоров пользования водными биоресурсами, договоров на рыболовные участки (по новым участкам). Документ продолжает свое движение?

- Да, конечно. Подготовка этого проекта закона предусмотрена дорожной картой по развитию конкуренции в различных отраслях экономики, принятой правительством в августе 2018 года. Документ разработан Министерством сельского хозяйства с участием Росрыболовства, после всех процедур и доработки по заключению Минюста будет внесен в правительство. Думаю, это произойдет в ближайшее время.

- Вы рассказали о работе по таким крупным блокам, как переоформление договоров на рыбопромысловые участки, аквакультура, любительская рыбалка. Какими еще ключевыми темами предполагается заниматься?

- Предстоит большая работа. Приняты новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна (вступили в силу с 17 июня – прим. ред.). Сейчас важно понять, как они действуют, нужно ли их корректировать.

И второе: у нас большая часть правил рыболовства, если не все, должны быть переизданы. Это трудоемкий процесс, требующий эффективного взаимодействия всех участников процесса, в том числе федеральных и региональных органов власти.

Следующие на очереди – правила для Азово-Черноморского бассейна. Этот документ прошел публичное обсуждение на портале regulation.gov.ru, сейчас готовится для направления с учетом доработки в Минэкономразвития, в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия. Затем предстоит утверждение, после чего – регистрация в Минюсте.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Июль 2019 г.

