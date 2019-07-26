26 июля 2019 года

Рыбаки рассчитывают на конструктивную позицию погранслужбы

Пограничная служба подтвердила, что знает о проблеме со вспомогательным флотом и настроена обеспечить возможность проведения путины. Такая позиция доведена до региональных управлений.

Проблемой для рыбопромышленных предприятий стало требование о наличии документов, подтверждающих соответствие судовладельца требованиям МКУБ, а также свидетельства об управлении безопасностью (СвУБ) для вспомогательного флота. Сначала о непростой ситуации заявили в Сахалинской области, однако затем выяснилось, что пограничные органы предъявляют такие же претензии и в Хабаровском крае.

Как стало известно Fishnews, вопрос по вспомогательному флоту представитель пограничной службы ФСБ России Олег Волков прокомментировал на заседании объединенного межведомственного совета по организации проведения путины. Первая встреча нового координационного органа состоялась 23 июля в Минсельхозе.

Как рассказали участники совещания, представитель ПС ФСБ России заявил, что служба знает о проблеме и настроена на то, чтобы рыбаки отработали на путине в нормальном режиме, - такое указание направлено в пограничные управления.

Fishnews

