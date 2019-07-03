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О сложностях с подтверждением безопасности для кунгасов рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»

Вспомогательный рыбацкий флот оказался вне закона

В Сахалинской области создан судебный прецедент, который грозит остановкой промысла лососей на всем Дальнем Востоке. В Росрыболовстве заявили, что будут искать выход из ситуации, вызванной требованиями пограничных органов к оформлению вспомогательного флота.

Практически каждый год, по признанию самих рыбаков, приходится сталкиваться с искусственно созданными проблемами организации промысла, не стала исключением и нынешняя лососевая путина. «25 июля на Сахалине было принято решение суда, согласно которому бригадир прибрежного лова теперь фактически приравнен к капитану рыбопромыслового судна и обязан подтверждать безопасность мореплавания маломерных судов вспомогательного флота», – рассказал на пресс-конференции в Южно-Сахалинске президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Фактически это означает, что компании, осуществляющие промысел тихоокеанских лососей, должны обеспечить наличие на каждом маломерном плавсредстве (кунгасе, прорези, щелевике, моторной лодке и т.д.) документа о соответствии судовладельца требованиям МКУБ и свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ). Такие требования к бригадирам прибрежного лова предъявляют пограничные органы, ссылаясь на правила рыболовства.

Между тем, получение документов о соответствии связано с существенными финансовыми затратами – это более 200 тыс. рублей за предъявление компании к освидетельствованию и еще около 5 тыс. рублей за каждое маломерное судно, которых у компании могут быть десятки. Оформление документов – это и затраты времени, которого у рыбаков в период скоротечной лососевой путины просто нет.

В Дальневосточном экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ, который выполняет функцию освидетельствования рыбопромыслового флота на соответствие требованиям МКУБ, также подтверждают: подобные документы судам вспомогательного флота не нужны, судовладельцам просто будет отказано в выдаче свидетельств.

По словам Максима Козлова, рыбаки оказались просто не готовы к такому повороту событий. Получается, что с первых дней путины нарушителем закона автоматически становится каждый бригадир из сотен компаний, осуществляющих промысел лососей в Сахалинской области. Число маломерных судов, которых коснулась эта проблема, по оценке АРСО, только на Сахалине – около 3 тыс. единиц.

«К нам уже обращаются коллеги из других регионов, просят разъяснить ситуацию. У нас в Российской Федерации закон един, а значит, что в одинаковых условиях оказались все дальневосточники, ведь специфика промысла у всех одинакова. Так что это проблема не только для Сахалина», – подчеркнул Максим Козлов.

«Надеемся, что мы сможем найти общий язык с контролирующими органами, – добавил представитель рыбацкой общественности. – Потому что у нас говорят о развитии прибрежного рыболовства, береговых перерабатывающих предприятий, о снятии административных барьеров, но параллельно устраивают такие механизмы, которые не дают работать нашим рыбакам. Скорее всего, это сбой в системе, и мы надеемся, что мы совместно со всеми его выправим».

Как сообщает корреспондент Fishnews, вопрос с привлечением бригадиров к ответственности президент ассоциации поднял на первом заседании штаба лососевой путины 2 июля. Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что ведомство будет искать выход из сложившейся ситуации.

Fishnews

  • О сложностях с подтверждением безопасности для кунгасов рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Проблему с оформлением вспомогательного флота подняли на пресс-конференции в Южно-Сахалинске. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
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