26 июля 2019 года

МИД призвал Северную Корею поскорее отпустить российское судно

Министерство иностранных дел РФ указало северокорейской стороне на необходимость скорейшего урегулирования инцидента с задержанием судна «Сянхайлинь-8». Представители российского посольства проведут с моряками вторую встречу в Вонсане.

Судно «Сянхайлинь-8» (владелец - «Северо-Восточная рыболовная компания», Невельск) было задержано пограничниками КНДР в ночь на 17 июля, когда сейнер направлялся из южнокорейского порта Сокчо в Японское море. На борту находилось 17 членов экипажа, 15 из них - граждане РФ и еще двое — Республики Корея. Сейчас моряки находятся в порту Вонсан, причем россияне – на борту судна.

Северокорейская сторона утверждает, что причина - «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР». В Росрыболовстве задержание считают неправомерным.

«В первую очередь, важно обеспечить безопасность моряков, среди которых три жителя Сахалинской области. В рамках своих полномочий будем оказывать необходимую помощь и поддержку. Постараемся сделать все для скорейшего и благополучного разрешения ситуации», - обещал заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Будкин.

25 июля в Министерство иностранных дел пригласили временного поверенного в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпа. Встречу с ним провел замминистра Игорь Моргулов.

«С российской стороны было указано на необходимость принятия мер по скорейшему урегулированию инцидента с задержанием рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8», - сообщили Fishnews в пресс-службе МИД.

22 июля с моряками встретились представители российского посольства в Северной Корее. Дипломаты отправились на вторую встречу.

«Сегодня в 7 часов утра по местному времени группа консульских работников и медпункта Посольства России в КНДР выехала в порт города Вонсана для проведения встречи с экипажем российского рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8», которое 17 июля с.г. было задержано пограничниками КНДР. Это будет вторая встреча российских дипломатов с моряками. О ее подробностях сообщим сразу после возвращения наших коллег в Пхеньян», - сказано в пресс-релизе посольства от 26 июля.

Как пишет РИА «Новости», северокорейская сторона доставила на борт «Сянхайлинь-8» воду и выразила готовность снабжать экипаж продовольствием в случае необходимости.

Fishnews