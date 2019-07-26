26 июля 2019 года

Россия подтвердит свои обязательства по Каспийской конвенции

Правительство одобрило Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ решено представить президенту для внесения на ратификацию в Госдуму.

Опубликовано постановление правительства от 23 июля 2019 г. № 952, предусматривающее одобрение Каспийской конвенции, сообщает корреспондент Fishnews.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря главы прибрежных государств подписали в Актау (Казахстан) в августе 2018 г. Работа над документом велась более 20 лет. Конвенция призвана определять и регулировать права и обязательства сторон по использованию Каспия, в том числе его вод, дна, недр, природных ресурсов и воздушного пространства над морем.

«Конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран-участников, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствия на море вооруженных сил внерегиональных держав», - комментировал подписание президент России Владимир Путин.

Участники Каспийской конвенции – это Азербайджан, Иран, Казахстан, Российская Федерация и Туркмения.

Напомним, что международные договоры РФ ратифицируются в форме федеральных законов. Таким образом, президент России должен внести соответствующий законопроект в Госдуму. Принятый депутатами закон рассмотрит Совет Федерации.

Fishnews