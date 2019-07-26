26 июля 2019 года

Испанский флот возвращается за рыбой Марокко

Ратифицировано новое соглашение о партнерстве между Марокко и Евросоюзом в области устойчивого рыболовства. Теперь в воды африканского королевства возвращаются на промысел суда Испании.

Об этом заявил испанский министр сельского хозяйства, рыболовства и пищевых продуктов Луис Планас. Он выразил удовлетворение достигнутым соглашением и подчеркнул его важность для рыбного хозяйства страны, пишет La Vanguardia.

По информации издания, из 138 лицензий для европейских судов на промысел в водах Марокко более половины будут переданы Испании - рыбакам Андалусии, Канарских островов и Галисии.

Новое соглашение рассчитано на четыре года, оно включает положения по улучшению условий промысла, сообщает корреспондент Fishnews. 92 испанских судна получили возможность начать работу в водах Марокко. От рыбаков Испании уже подано 70 заявлений на получение лицензий.

Напомним, что европейский флот покинул ИЭЗ африканского королевства год назад после того, как истек срок действия предыдущего протокола к соглашению. Согласно новым договоренностям, ЕС будет ежегодно выплачивать Марокко 52 млн евро, в том числе 12 млн евро - непосредственно от судовладельцев.

Fishnews

