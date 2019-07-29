29 июля 2019 года

«ТОР на воде» теперь в законе

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, призванный улучшить условия работы на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР). Теперь такой режим может распространяться и на акватории.

Официально опубликован федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 254 «О внесении изменений в ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь режим ТОР может распространяться на акватории. Напомним, что режим территории опережающего развития предусматривает особые условия предпринимательской деятельности – налоговые льготы и административные преференции.

Предложения о создании или изменении границ ТОР, в которые планируется включить акваторию, Минвостокразвития должно будет согласовать с рядом федеральных ведомств. Это ФСБ, ФСО, Минобороны, Минприроды и Минтранс. Инициатива вносится в правительство – оно и принимает решение.

Оговорено, что резиденты ТОР приобретают право пользования водными объектами или их частями в соответствии с Водным кодексом РФ и другими федеральными законами.

Предполагается, что закон стимулирует запуск новых проектов, в том числе в сфере аквакультуры.

Fishnews