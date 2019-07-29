29 июля 2019 года

Для комиссии по инвестквотам готовят заочную форму

Отбором проектов для получения инвестиционных квот вылова занимается специальная комиссия. Росрыболовство предлагает обеспечить возможность заочного участия в ее заседаниях. Это объясняется скоростью работы.

Уведомление о подготовке проекта изменений порядка работы комиссии и рабочей группы по инвестквотам размещено на портале regulation.gov.ru. В качестве разработчика указано Федеральное агентство по рыболовству.

«В целях обеспечения непрерывной работы комиссии, требуется введение института заочного участия, в случае отсутствия возможности у члена комиссии принять личное участие в заседании комиссии», – говорится в сопроводительных материалах.

Программа инвестиционных квот была запущена в 2017 г. За счет ее реализации планируется стимулировать строительство рыбопромыслового флота и береговых заводов.

Отбором инвестиционных проектов для получения квот добычи занимается специальная комиссия. В ее состав, согласно законодательству, должно входить по одному представителю от Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Росрыболовства в должности не ниже заместителя министра или заместителя руководителя.

Fishnews