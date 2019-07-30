30 июля 2019 года

Сайроловам хотят помочь НИСом и субсидиями

Для помощи флоту на сайровой путине планируется задействовать НИС «Владимир Сафонов». Важной мерой поддержки может стать субсидирование стоимости топлива для судов, добывающих эту рыбу в конвенционном районе.

Меры для увеличения вылова сардины-иваси, скумбрии и сайры рассмотрели на совещании, которое заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук провел во Владивостоке. В обсуждении участвовали представители региональной администрации, промышленности и науки.

Замглавы федерального агентства отметил, что к пелагическим объектам приковано много внимания со стороны не только России, но и других стран, поэтому нельзя сдать позиции в условиях жесткой конкуренции за ресурс. «Рыбакам необходимо активнее идти на промысел этих рыб, иначе их будут осваивать другие страны», – подчеркнул Петр Савчук.

Сайры стало меньше

Представитель ФАР напомнил, что ситуация с освоением сардины и скумбрии в целом неплохая, сложнее обстановка на сайре. На заседании Северотихоокеанской комиссии по рыболовству принято решение об ограничении промысла сайры в конвенционном районе, но России удалось отстоять позицию и сохранить условия добычи для отечественных сайроловов. Страны экспедиционного промысла не могут увеличивать ни объемы вылова, ни количество судов на промысле с 2020 г. Для стран, прибрежных по отношению к запасам (России и Японии), требования мягче – государства должны воздержаться от резкого увеличения объемов добычи. Таким образом, будет снижен промысловый пресс на сайру в открытых водах.

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк рассказал о перспективах вылова, отметив рост численности сардины, скумбрии и сайры. «Несмотря на то, что тенденция снижения запаса сайры прекратилась и пошел рост, на максимальный уровень предыдущих десятилетий ее биомасса уже не выйдет. В настоящее время происходит замещение природных нерестилищ сайры сардиной и скумбрией в южной части ареала, – рассказал глава филиала. – С учетом схемы течений в этом году, на нерест большая часть сайры, скорее всего, пойдет на северо-восток, в открытые воды Тихого океана».

Скумбрия «разбежалась»

Заметные отличия гидрологических особенностей этого года от прошлого сказались и на промысле скумбрии, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В 2018 г. температурные аномалии и удачное расположение вихрей позволили сосредоточиться большей части скумбрии в одном районе, что облегчило работу флота, и уловы уже в июле были высокими. В нынешнем году ситуация сложилась по-другому – теплый фронт, образовавшийся в Южно-Курильском районе, привел к рассредоточению скумбрии по всей акватории ЮКР, а предпочтительные для этой рыбы градиентные зоны уже в июле сместились в открытые воды.

По прогнозам науки, пик уловов скумбрии придется на конец лета-начало осени, когда условия будут подходящими для формирования скоплений в российской экономзоне.

Рыбакам готовят меры поддержки

Петр Савчук обратил внимание на необходимость сильной поисковой поддержки со стороны научно-исследовательского флота. По информации ведомства, в этом году будет задействовано переоборудованное под добычу сайры НИС «Владимир Сафонов». Кроме того, наука будет обеспечивать рыбаков оперативными рекомендациями.

Важной мерой поддержки может стать субсидирование стоимости топлива для судов, ведущих промысел сайры в конвенционном районе. Такая практика применяется Китаем в отношении своего рыбодобывающего флота, отметили в ФАР. По мнению Петра Савчука, возможно, есть целесообразность субсидирования покупки топлива для российских судов, добывающих сайру как для внутреннего, так и для внешнего рынка.

«Объекты непростые, мы готовы рассмотреть разные меры поддержки промысла, ждем предложения от рыбаков и ассоциаций, главное, чтобы интерес к добыче не только сохранялся, но и рос», – подчеркнул заместитель руководителя ведомства.

Как сделать путину эффективней

На совещании рассмотрели и другие вопросы, влияющие на эффективность промысла. В том числе порядок прохождения судами контрольных точек при пересечении границы экономзоны, возможность организации на период путины санитарно-ветеринарного и других видов контроля на Шикотане, где созданы два мощных рыбоперерабатывающих завода. Участники встречи обсудили правила оформления промыслового журнала в случаях, когда добывающее судно сразу выгружает улов на транспорт, не поднимая рыбу на свой борт. Такая операция, по мнению рыбаков, экономически эффективна, снижает временные и, как следствие, финансовые издержки. Петр Савчук поручил ТИНРО подробно проработать вопрос и предложить уточнение этой схемы в правила рыболовства.

Сезон добычи пелагических объектов рыболовства (скумбрия, сардина-иваси, сайра) стартует в июле в Северо- и Южно-Курильской зонах, а также за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации и длится практически до конца года.

Fishnews