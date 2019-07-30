30 июля 2019 года

ФАС предложит закон для борьбы с картелями

Закон о борьбе с картелями может быть принят осенью, сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства поручил анализировать правоприменение.

Вред от ценовых сговоров в различных коммерческих структурах, на торгах и в целом в экономике Федеральная антимонопольная служба оценивает в 2% от ВВП. Об этом руководитель ведомства Игорь Артемьев рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма беседы размещена на сайте Кремля, сообщает корреспондент Fishnews.

«Картелей тысячи, наиболее «засоренные» картелями отрасли – это фармацевтическая промышленность и дорожное строительство», – заявил глава ФАС.

Для борьбы с картелями ведомство совместно с силовыми структурами разработало новый закон, сообщил Игорь Артемьев. Он отметил, что документ «прошел обсуждение со всеми предпринимательскими союзами, учтены их замечания».

По словам главы ФАС, законопроект согласован со всеми федеральными ведомствами, его планируется внести в правительство и далее – в Госдуму.

«По всей видимости, документ будет принят осенью, но для нас принципиально важным является ваше поручение, что мы его исполняем, и в общем всем, наверное, нужно понимать, что шутки закончились», – отметил в разговоре с главой государства Игорь Артемьев.

Новый закон, по его мнению, позволит гораздо эффективнее противостоять картелям. Владимир Путин, комментируя тему, поручил анализировать правоприменительную практику и «смотреть, что происходит в реальной жизни».

Fishnews