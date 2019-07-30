30 июля 2019 года

Ценные биоресурсы «высадили» на таможне

В Приморском крае правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза ценных биоресурсов. 11 мешков с сушеным трепангом, желчными пузырями и клыками животных нашли в пассажирском автобусе.

Контрабанду выявил совместный наряд пограничников и таможенников на автомобильном пункте пропуска Турий Рог (на границе с КНР). Тайник обнаружили во время досмотра одного из автобусов, оформлявшихся на выезд.

В технологической полости под крылом заднего колеса нашли мешки с дериватами и водными биоресурсами. Всего правоохранители насчитали около 15 тыс. особей сушеного дальневосточного трепанга, 14 желчных пузырей и 28 клыков диких животных, сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

По предварительной оценке, рыночная стоимость только трепанга может составлять порядка 1,5 млн рублей, отметили в ПУ.

Водитель-иностранец утверждал, что никакого отношения к обнаруженным биоресурсам не имеет. Изъятые дериваты направлены на экспертизу в Центр «Амурский тигр». Проводится разбирательство. По результатам проверки и экспертизы будет принято процессуальное решение.

Fishnews

