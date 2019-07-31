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В Росрыболовстве прошло пятое заседание штаба лососевой путины. Фото пресс-службы ведомства

Лосось вновь идет на Камчатку

К концу июля вылов тихоокеанских лососей рыбопромышленниками Камчатки превысил 238 тыс. тонн. Это 94% от общего показателя по Дальневосточному бассейну. Добыча сахалинских и хабаровских предприятий пока заметно уступает уровням предыдущего нечетного года.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук провел пятое заседание штаба лососевой путины. Дальневосточные теруправления доложили о ходе промысла по видеосвязи. За прошедшую неделю отмечен значительный рост объемов добычи тихоокеанских лососей по сравнению с уровнем предыдущего нечетного года, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. По состоянию на 30 июля общий вылов красной рыбы составил 253,2 тыс. тонн, что на 63,5 тыс. тонн больше, чем в 2017 г.

Абсолютное лидерство сохранил Камчатский край. Его рыбаки выловили уже 238,5 тыс. тонн лососевых, на 36,3% больше, чем два года назад. Почти вдвое выросли показатели в Магаданской области, где добыто около 6,2 тыс. тонн.

В Сахалинской области подходы пока невелики — освоено более 4 тыс. тонн, что на 15,8% ниже уровня 2017 г. Отставание в уловах, причем на 65%, наблюдается и в Хабаровском крае — добыто всего 2 тыс. тонн. В Приморье цифры традиционно незначительные — на счету рыбаков около 3,4 тонны лососевых.

По словам замруководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игоря Мельникова, путина развивается нормальными темпами. Для оптимального пропуска рыбы необходим контроль за основными нерестовыми реками на Сахалине.

В эпицентре путины на Камчатке положительная динамика вылова наблюдается практически по всем районам и видам лососей в Карагинской подзоне. Освоено порядка 190 тыс. тонн горбуши — на 51% больше, чем на отчетную дату 2017 г. Уловы нерки достигли 3 тыс. тонн, кеты — более 7,2 тыс. тонн.

По информации Северо-Восточного теруправления, на восточном побережье полуострова на приемке лососей занято 77 судов, принято более 99 тыс. тонн сырца. На западном побережье Камчатки уловы почти в полном объеме перерабатываются на береговых заводах. Для транспортировки отгружено более 41,8 тыс. тонн рыбопродукции. Основные пункты назначения – Владивосток и порты стран Юго-Восточной Азии.

Приморское теруправление отчиталось о среднем уровне загрузки холодильников — 59%. Ранее собственники морозильников и подвижного состава подтвердили готовность обеспечить приемку продукции. В западные регионы страны из Владивостока отправлено 43 ускоренных поезда с более 9 тыс. тонн рыбной продукции. Стоимость доставки из краевого центра до Москвы - на уровне 13,5 рублей за килограмм.

На совещании Петр Савчук подчеркнул необходимость оперативного принятия решений по корректировкам вылова в ходе активной стадии путины.

Fishnews

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