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Модернизацию рыбного порта в Магадане и подъем затонувших судов в бухте Нагаева обсудили на совещании у вице-премьера Алексея ГОРДЕЕВА. Фото пресс-службы регионального правительства

Проблемы рыбного порта Магадана рассмотрели в правительстве

Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание по вопросу модернизации Магаданского рыбного порта. Обсуждали вопросы реконструкции гидротехнических сооружений рыбного терминала и очистки бухты Нагаева от затонувших судов.

В совещании приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, губернатор Магаданской области Сергей Носов, представители заинтересованных министерств и ведомств.

Причалы ждут ремонта

В состав Магаданского морского рыбного терминала входят четыре причала («Реф-2», пирс «Восток», причалы «Днепр с перешейком» и «Марчекан»), находящиеся в федеральной собственности. Физический износ сооружений составляет до 50%, что в соответствии с техрегламентом о безопасности объектов морского транспорта требует реконструкции, сообщили Fishnews в пресс-службе Правительства РФ.

О текущей работе и запланированных мероприятиях по реконструкции ГТС доложил Илья Шестаков. По его словам, на данный момент один из причалов – «Реф-2» – передан в аренду до конца 2020 г. с обязательствами по капитальному ремонту, которые пока не выполняются. Пирс «Восток», причалы «Марчекан» и «Днепр с перешейком» находятся в самостоятельной эксплуатации ФГУП «Нацрыбресурс».

Сергей Носов рассказал, что за последние 30 лет сооружения пришли в полный упадок. В связи с их значительным износом областная прокуратура вынесла представление за несоответствие требованиям технического регламента. Правительство региона считает использование портовой инфраструктуры рыбного порта крайне неэффективным, отметил губернатор.

При разработке проекта федерального бюджета на 2020–2022 гг. Росрыболовством заявлена потребность в ассигнованиях на реконструкцию рыбного терминала с общим объемом средств более 920 млн рублей. Срок реализации инвестпроекта – 2021–2022 гг., планируемый ввод в эксплуатацию – 2023 г. Согласно проекту реконструкции, будет создан новый причальный фронт, современная инженерная система, установлено новое перегрузочное оборудование.

По итогам обсуждения Алексей Гордеев поручил профильным ведомствам проработать вопрос по финансированию необходимых мероприятий.

«Иметь федеральную собственность в таком разрушенном состоянии стыдно. Предусмотрите все, что необходимо для приведения причалов в надлежащий вид. Нужно действовать последовательно и максимально быстро, чтобы с 2020 года был запущен процесс подготовки необходимой документации и включения в план этих объектов, начался их поэтапный ремонт. Необходимые поручения будут даны с учетом того, что Магаданская область – это еще и территория Крайнего Севера», – подчеркнул вице-премьер.

Бухту могут почистить в рамках нацпроекта

Участники совещания рассмотрели также вопрос подъема и утилизации затонувших судов в акватории бухты Нагаева для снижения негативного воздействия на водные объекты и обеспечения безопасности мореплавания. Владимир Логинов сообщил, что этот вопрос можно решить в рамках реализации нацпроекта «Экология», в частности – федерального проекта «Чистая страна».

Алексей Гордеев поддержал этот подход и поручил профильным ведомствам совместно с руководством Магаданской области оценить объемы необходимых средств, а Минфину – рассмотреть их выделение. Кроме того, заместитель председателя правительства поставил задачу проработать вопрос расширения полномочий Минприроды для возможности участия в принятии решений по утилизации судов. Исполнение итоговых поручений совещания будет находиться на личном контроле вице-премьера, отметили в пресс-службе правительства.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востокмагаданская областьправительстворосрыболовство
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