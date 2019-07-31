31 июля 2019 года

Рыба США «отступает» на китайском направлении

В ходе «торговой войны» за год поставки американских рыбы и морепродуктов в Китай снизились на четверть, в денежном выражении - на 340 млн долларов. Теперь Соединенные Штаты выпали из тройки главных экспортеров продукции из водных биоресурсов в КНР.

По данным китайской таможни, импорт американских ВБР упал с 1,3 млрд долларов (за период с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.) до 969 млн долларов (1 июля 2018 г. - 30 июня 2019 г). Падение вызвано сокращением спроса на рыбу и морепродукты США из-за значительного роста цен после введения дополнительной 25-процентной пошлины, пишет Undercurrent News. По информации издания ситуацию усугубило также снижение уловов горбуши и трески в Соединенных Штатах.

Сейчас внимание американских рыбаков приковано к переговорам США и Китая, проходящим в Шанхае. Впрочем, твиты президента Дональда Трампа не позволяют пока надеяться на удачный исход встреч.

Undercurrent News отмечает, что наибольший ущерб от санкционной войны понесли американские экспортеры живого и охлажденного лобстера: продажи упали на 86% в денежном выражении - со 176 млн до 25 млн долларов.

Пострадали и поставщики живого и охлажденного краба для элитных китайских ресторанов. Если до введения повышенной пошлины Китай ввез из Соединенных Штатов краба на 122 млн долларов, то через год импорт сократился до 60 млн долларов.

В то же время из-за уменьшения уловов снизились продажи продукции, с которой дополнительная пошлина не взимается. Она поставляется из США в Китай для переработки и реэкспорта. Это, например, замороженные лосось, треска и минтай. Общая стоимость импорта лосося в КНР упала на 56%, до 136 млн долларов, а трески – на 37%, до 91 млн долларов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас США занимают четвертое место по объему экспорта рыбы морепродуктов в Китай - после России, Эквадора и Канады. Хотя год назад Соединенные Штаты были в этом списке вторыми.

Fishnews

