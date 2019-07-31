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Пластиковые бутылки, упаковка и пакеты оставляют 83% мусора в Черном море. Фото Центра новостей ООН

Черное море загрязнено пластиком и химией

В Черном море количество мусора вдвое больше, чем в Средиземном, а концентрация веществ-загрязнителей превышает допустимые нормы, выяснили исследователи.

Результаты исследований в рамках совместного проекта Евросоюза и Программы развития ООН «Улучшение экологического мониторинга Черного моря» (EMBLAS) представили на пресс-конференции в Одессе. Работы проводились в 2017-2019 гг. в открытом море и прибережных водах Украины, России и Грузии.

Как рассказали Fishnews в Центре новостей ООН, 83% мусора в Черном море составляет пластик - бутылки, упаковка и пакеты. Концентрация некоторых вредных химических веществ, представляющих угрозу для жизни человека и морской фауны, превышают допустимые нормы токсичности.

Исследователи также обратили внимание на увеличение количества инвазивных видов, в том числе вредных для местных флоры и фауны.

Однако есть и позитивные признаки восстановления черноморской экосистемы. Например, улучшилось состояние самой большой в мире колонии красных водорослей в Филлофорном поле Зернова, отмечают ученые. Кроме того, во многих взятых в Черном море образцах обнаружили ДНК почти исчезнувшего атлантического осетра (Acipenser sturio) и белуги, рассказали исследователи.

По словам руководителя группы экспертов Ярослава Слободника, полученные результаты станут основой для разработки стратегии по улучшению состояния Черного моря. Ожидается, что проделанная работа также поможет в оценке существующих рисков и угроз морским экосистемам.

Fishnews

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