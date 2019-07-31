31 июля 2019 года

Каспийская конвенция отправилась на ратификацию

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Договор регулирует в том числе и вопросы использования водных биоресурсов.

Проект федерального закона о ратификации Каспийской конвенции размещен в базе Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря главы прибрежных государств подписали в Актау (Казахстан) в августе 2018 г. Работа над документом велась более 20 лет. Конвенция призвана определять и регулировать права и обязательства сторон по использованию Каспия, в том числе его вод, дна, недр, природных ресурсов и воздушного пространства над морем.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, в конвенции содержатся положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр на секторы, и т.д.

Участники Каспийской конвенции – это Азербайджан, Иран, Казахстан, Российская Федерация и Туркмения. Процесс ратификации уже завершили Азербайджан, Казахстан и Туркмения, говорится в пояснительной записке.

Приводится список актов федерального законодательства, в которые потребуется внести изменения в связи с принятием закона о ратификации. Это в том числе закон о госгранице, закон о континентальном шельфе, закон о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ, Кодекс торгового мореплавания, закон о рыболовстве.

Fishnews