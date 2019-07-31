31 июля 2019 года

Минвостокразвития оценило закон о «ТОР на воде»

Новые поправки в закон о территориях опережающего социально-экономического развития позволят вовлечь в хозяйственный оборот акватории, где раньше работать было нерентабельно, отмечают в Минвостокразвития.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 254 вносит изменения в ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». Теперь режим ТОР может распространяться на акватории.

Эти изменения призваны оказать «положительное влияние на развитие аквакультуры на Дальнем Востоке», сообщила пресс-служба Минвостокразвития в ответе на запрос Fishnews. Напомним, что министерство выступило в качестве разработчика закона.

«Теперь инвесторы, реализующие свои проекты на водных объектах, включенных в ТОР, смогут пользоваться соответствующим преференциальным режимом, – отметили в пресс-службе. – То есть в том числе получать льготы по федеральным/местным налогам и страховым взносам. Это позволит вовлечь в хозяйственный оборот водные объекты с целью осуществления на них предпринимательской деятельности, которая без применения указанных мер поддержки была нерентабельна».

В министерстве подчеркнули, что развитию аквакультуры на Дальнем Востоке уделяется особое внимание. В частности, в прошлом году был разработан интернет-сервис по созданию рыбоводных участков и проведению электронных аукционов.

Fishnews