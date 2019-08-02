02 августа 2019 года

Сенаторы ищут доступную рыбу

«Нам нужно больше добывать рыбы, но не просто ее добывать, а сделать так, чтобы она стала доступной для населения», — подвел итоги работы над рыбными вопросами в весеннюю сессию глава профильного комитета СФ Алексей Майоров.

Устаревший флот назвал в числе проблем рыбной отрасли председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. На пресс-конференции 1 августа он напомнил о недавнем «правительственном часе», где о состоянии рыбохозяйственного комплекса перед сенаторами отчитывался министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Нам нужно больше добывать рыбы. Но не просто ее добывать, а сделать так, чтобы она стала доступной для населения», — озвучил задачу глава комитета. Как сообщает корреспондент Fishnews, под доступностью в Совете Федерации уже традиционно понимают и физическое наличие рыбы, и ее цену.

«С одной стороны, мы имеем недостаток и дороговизну, скажем так, в объеме пищевой продукции рыбы. С другой стороны, мы на Дальнем Востоке, иногда там избыток рыбы, чуть ли не закапываем», — посетовал Алексей Майоров на парадоксальную картину. В то же время, по его словам, рыбоперерабатывающие предприятия «очень сильно жалуются на нехватку сырья».

Накануне Совет Федерации выпустил постановление по итогам «правительственного часа». Сенаторы рекомендовали кабмину ускорить рассмотрение и утверждение стратегии развития рыбохозяйственного комплекса страны на период до 2030 г. и обеспечить сохранение действующего механизма предоставления права на вылов водных биоресурсов, за исключением крабов.

Fishnews