01 августа 2019 года

Обо всем понемногу: Совет Федерации выпустил постановление по рыбе

Совет Федерации рекомендовал правительству обеспечить сохранение действующего механизма предоставления права на добычу. При этом сенаторы уточнили, что это не касается крабов, по которым уже введен новый вид квот.

Верхняя палата парламента выпустила постановление «О долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса». Документ подготовлен по итогам выступления на правительственном часе в СФ министра сельского хозяйства: Дмитрий Патрушев ответил на вопросы сенаторов 23 июля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сенаторы призвали правительство ускорить рассмотрение и утверждение стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 г.

Также Совет Федерации рекомендовал кабмину обеспечить сохранение действующего механизма предоставления права на вылов водных биоресурсов, за исключением крабов. Напомним, что ранее с таким предложением к правительству обратилась и Госдума. Однако, как отмечают представители рыбной промышленности, слово «рекомендация» не сильно успокаивает инвесторов, тем более после стремительных изменений правовой базы: в 2016 г. были предусмотрены инвестиционные квоты вылова, в 2019 г. – принят закон о крабовых аукционах.

Крабовые квоты также не остались без внимания в постановлении Совфеда. По закону, правительство должно установить требования к объектам инвестиций. Верхняя палата рекомендовала кабмину рассмотреть возможность о включении требований к судам рыбопромыслового флота, предназначенным для добычи глубоководных крабов, в проект соответствующего постановления.

Также сенаторы дали рекомендации по анализу состояния рыбопромыслового флота, формирования цены на рыбную продукцию, мер господдержки отрасли. В постановление вошли и пункты по аквакультуре, любительской рыбалке, рыбоохране, научным исследованиям и т.д.

Контролировать реализацию постановления должен Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Ему поручено проинформировать палату о выполнении положений документа в следующую весеннюю сессию.

Fishnews