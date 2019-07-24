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Председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО

Валентина Матвиенко заинтересовалась рыбацким флотом

На «парламентском часе» по вопросам рыбной отрасли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство состоянием флота. Компании, по мнению спикера верхней палаты, заработали много денег, а по морю ходят «корыта».

«Правительственный час» в Совете Федерации на этот раз посвятили рыбной отрасли. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев остановился на прогнозах по реализации программы инвестиционных квот. По итогам трех этапов кампании по распределению долей инвестквот в ближайшие пять лет будет построено 43 судна и 26 береговых заводов, объем дополнительных инвестиций оценивается в 188 млрд рублей. При этом производства должны быть ориентированы на выпуск продукции глубокой переработки.

«Вы говорили об инвестиционных квотах - очень хорошая история, правильно. Но мы лет 15 слышим: «У нас инвестиционные квоты, у нас будут строиться суда, на наших верфях, рыболовецкие. Перерабатывающие заводы», - прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Рыбацкие инвестиции, судя по всему, сенатора не впечатлили, сообщает корреспондент Fishnews. «Вы сами верите в эти цифры? Если вы верите в эти цифры, скажите: где уже заложили эти суда? На каких верфях? Сколько их заложено? Или это опять «обещалки», под получение инвестиционных квот, отсутствие должного контроля и, соответственно, свои суда не производим?» - выразила недоверие председатель СФ.

Заложено уже более 20 судов, обратил внимание замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. При этом предусмотрены механизмы, позволяющие защитить интересы государства и обеспечить выполнение инвестором принятых обязательств (например, банковская гарантия).

Буквально две недели назад на воду было спущено судно «Скорпион», решил привести пример Дмитрий Патрушев.

«Я знаю, но это единичные случаи! - не сдалась Валентина Матвиенко. – Нам надо обновить флот!» Заложенные 20 судов, по ее словам, «это капля в море».

«Рывок нужен. Президент поставил задачу: везде должен быть рывок! А мы вот такими маленькими, маленькими шажками для галочки. Ну, сделайте рывок!» - не забыла упомянуть главу государства сенатор. После чего попросила руководителя Федерального агентства по рыболовству рассказать, как он видит обновление судов.

Твердые соглашения, подписанные с рыбаками, предусматривают обновление флота по мощности на 65% на Северном бассейне и на 25% - на Дальневосточном, сообщил Илья Шестаков. И это только за счет программы инвестквот, а будет еще механизм субсидий для строительства мало- и среднетоннажных судов, добавил руководитель ФАР.

Валентина Матвиенко в ответ попросила подготовить информацию о состоянии рыбацкого флота и представить график мер по обновлению. Здесь, по мнению парламентария, стоит брать пример с «оборонки», где с перспективами все ясно и понятно.

«Вот сделайте такой план, покажите, что вы управляете этим делом, что вы сотрудничаете с бизнесом, что вы раздаете квоты не направо-налево, не пойми как, а под развитие отрасли», - сказала председатель Совета Федерации.

Она поручила главе комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову провести расширенное заседание по обсуждению этого вопроса. Потом спикер СФ ждет доклада на пленарном заседании.

Министра она просила взять тему на контроль. «Такие «корыта» ходят по морю! И по океанам, и по морям. Я не знаю, как они вообще… А условия работы рыбаков посмотрите. Что мешает, деньжищ заработали за это время много! Рыболовецкие компании. Много. Пусть инвестируют. Пусть не ситуативно снимают сливки, а смотрят в будущее. А вы им создайте условия, чтобы они понимали, что условия будут стабильные. Что они вложат инвестиции и никто у них завтра не отнимет, не пересмотрит правила», - обратилась к главе Минсельхоза сенатор. После чего призвала «поглубже рыбу ловить и поглубже проблему решать».

Fishnews

  • Председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО
  • Министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ
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