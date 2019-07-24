Валентина Матвиенко заинтересовалась рыбацким флотом
На «парламентском часе» по вопросам рыбной отрасли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство состоянием флота. Компании, по мнению спикера верхней палаты, заработали много денег, а по морю ходят «корыта».
«Правительственный час» в Совете Федерации на этот раз посвятили рыбной отрасли. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев остановился на прогнозах по реализации программы инвестиционных квот. По итогам трех этапов кампании по распределению долей инвестквот в ближайшие пять лет будет построено 43 судна и 26 береговых заводов, объем дополнительных инвестиций оценивается в 188 млрд рублей. При этом производства должны быть ориентированы на выпуск продукции глубокой переработки.
«Вы говорили об инвестиционных квотах - очень хорошая история, правильно. Но мы лет 15 слышим: «У нас инвестиционные квоты, у нас будут строиться суда, на наших верфях, рыболовецкие. Перерабатывающие заводы», - прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Рыбацкие инвестиции, судя по всему, сенатора не впечатлили, сообщает корреспондент Fishnews. «Вы сами верите в эти цифры? Если вы верите в эти цифры, скажите: где уже заложили эти суда? На каких верфях? Сколько их заложено? Или это опять «обещалки», под получение инвестиционных квот, отсутствие должного контроля и, соответственно, свои суда не производим?» - выразила недоверие председатель СФ.
Заложено уже более 20 судов, обратил внимание замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. При этом предусмотрены механизмы, позволяющие защитить интересы государства и обеспечить выполнение инвестором принятых обязательств (например, банковская гарантия).
Буквально две недели назад на воду было спущено судно «Скорпион», решил привести пример Дмитрий Патрушев.
«Я знаю, но это единичные случаи! - не сдалась Валентина Матвиенко. – Нам надо обновить флот!» Заложенные 20 судов, по ее словам, «это капля в море».
«Рывок нужен. Президент поставил задачу: везде должен быть рывок! А мы вот такими маленькими, маленькими шажками для галочки. Ну, сделайте рывок!» - не забыла упомянуть главу государства сенатор. После чего попросила руководителя Федерального агентства по рыболовству рассказать, как он видит обновление судов.
Твердые соглашения, подписанные с рыбаками, предусматривают обновление флота по мощности на 65% на Северном бассейне и на 25% - на Дальневосточном, сообщил Илья Шестаков. И это только за счет программы инвестквот, а будет еще механизм субсидий для строительства мало- и среднетоннажных судов, добавил руководитель ФАР.
Валентина Матвиенко в ответ попросила подготовить информацию о состоянии рыбацкого флота и представить график мер по обновлению. Здесь, по мнению парламентария, стоит брать пример с «оборонки», где с перспективами все ясно и понятно.
«Вот сделайте такой план, покажите, что вы управляете этим делом, что вы сотрудничаете с бизнесом, что вы раздаете квоты не направо-налево, не пойми как, а под развитие отрасли», - сказала председатель Совета Федерации.
Она поручила главе комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову провести расширенное заседание по обсуждению этого вопроса. Потом спикер СФ ждет доклада на пленарном заседании.
Министра она просила взять тему на контроль. «Такие «корыта» ходят по морю! И по океанам, и по морям. Я не знаю, как они вообще… А условия работы рыбаков посмотрите. Что мешает, деньжищ заработали за это время много! Рыболовецкие компании. Много. Пусть инвестируют. Пусть не ситуативно снимают сливки, а смотрят в будущее. А вы им создайте условия, чтобы они понимали, что условия будут стабильные. Что они вложат инвестиции и никто у них завтра не отнимет, не пересмотрит правила», - обратилась к главе Минсельхоза сенатор. После чего призвала «поглубже рыбу ловить и поглубже проблему решать».
Fishnews