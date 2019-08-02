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Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей МАСЛЕННИКОВ

Сергей Масленников: Инструмент для оперативного управления ООПТ нужен Приморью

Наделение администрации Приморского края полномочиями по изменению границ ООПТ и их упразднению - абсолютно логичный шаг, отмечает руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергей Масленников. Главное – учитывать мнение науки, подчеркивает эксперт.

Депутаты Приморского края 24 июля приняли поправкив природоохранное законодательство. Администрация региона сможет изменять границы или упразднять особо охраняемые природные территории краевого значения.

«Я думаю, это абсолютно нормальная ситуация: краевая власть получит совершенно логичные полномочия, - считает руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей Масленников. - Ведь пока администрация региона может только учреждать ООПТ, а закрывать – нет».

Специалист напомнил о дискуссии вокруг памятников природы на воде, возникшей из-за ситуации с рыбоводными участками и решением исполкома краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 года № 991. Документ объявляет памятниками природы, в частности, акватории в заливе Посьета, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные воды в заливе Петра Великого.

«Считаю, от поправок будет польза, потому что они совершенствуют управление природоохранным процессом – он не должен быть только «бумажным». Ведь случаются ситуации, когда ООПТ официально создана, но по факту там управления никакого нет: нет бюджета, паспортов, нет ничего», - обратил внимание Сергей Масленников.

Он отметил, что сейчас у многих ООПТ края нет четко установленных границ, паспортов, не определены критерии, по которым можно оценить актуальность этих памятников природы.

Например, в заливе Посьета, бухте Экспедиции статус ООПТ мешал работать честному марикультурному бизнесу и при этом акваторией активно пользовались браконьеры, заметил ученый. Специалист добавил, что иногда формальный статус таких объектов создает необоснованные проблемы для местных жителей. В частности, в заказнике «Залив Восток»: на воде там можно заниматься марикультурой, любительским рыболовством, отдыхать. А в охранной зоне, куда попали поселки Новолитовск, Волчанец, Авангард, бухта Средняя, нельзя создать даже санитарную инфраструктуру.

«Будем надеяться, что все пересмотры статусов ООПТ будут достаточно публичными, как это предусмотрено поправками, и каждому дадут высказаться. Главное - чтобы слушали не только общественников, но и специалистов. И чтобы оперировали фактами, а не эмоциями», - резюмировал Сергей Масленников.

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Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей МАСЛЕННИКОВ

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Инструмент для оперативного управления ООПТ нужен Приморью

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