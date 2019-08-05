05 августа 2019 года

Рыбная отрасль отличилась зарплатами

Рыбное хозяйство вошло в число отраслей с большой долей высоких зарплат. Об этом говорится в исследовании, подготовленном для РИА «Новости».

«Большинство из высокооплачиваемых работников трудятся в пяти сферах, наибольшая доля приходится на отрасль «Добыча полезных ископаемых», – к такому выводу пришли авторы исследования, которое РИА «Рейтинг» провело по заказу РИА «Новости».

Из проанализированных 27 отраслей лишь в трети доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране. За основу взята зарплата от 75 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Второй отраслью с большой долей высоких зарплат названо «Рыболовство и рыбоводство», здесь месячную заплату в 75 тыс. рублей и более имеют 34% работников. «В то же время это достаточно малочисленная отрасль, в ней заняты менее 100 тыс. человек», – отмечено в публикации. На сайте РИА «Новости» также приводится таблица, согласно которой медианная зарплата в отрасли составляет 53,4 тыс. рублей.

В тройке лидеров по проценту высокооплачиваемых работников оказалась и финансовая деятельность. Отрасль-аутсайдер – легкая промышленность.

Исследование основано на данных по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2018 г. по 1 мая 2019 г. и распределению заработной платы в апреле 2019 г. Учитывался заработок постоянных сотрудников крупных и средних организаций.

По итогам 2018 г. средняя зарплата в отрасли достигла 74 тыс. рублей, рост составил 8,7%, сообщил в июле на форуме в Санкт-Петербурге глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Fishnews